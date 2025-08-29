和男友租屋！家人狂念「沒房為什麼要交往」　網給建議：也不用爭

▲原PO和男友一起租屋。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有沒有自己的房子很重要嗎？一名女網友發文表示，她和男友是很認真在交往的，所以目前也一起在外租屋，然而她卻常被家人念，說男方沒有房子的話，為什麼要在一起？讓她感到納悶。貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「男生有沒有自己買房很重要嗎」為標題發文，提到她和男友是以結婚為前提交往的，現在兩人也在外面租屋、住在一起。然而，原PO的家人卻常常念說，男方有買房嗎？如果沒有房子的話，為什麼要交往呢？原PO聽到這番話之後，實在不解這樣的觀念是否正確？她能反駁什麼？家人真的是為了她好嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你有房子嗎？女方如果沒，憑什麼要求對方要有」、「你自己有房子嗎？自己女兒都沒有房子，憑什麼要求男方要有房子，看不起我們女人喔」、「有房子開始嫌不夠大，大房子嫌郊區不便，市區嫌地段不好，哪裡不是嫌」、「你是跟人交往又不是跟房子交往，你媽這樣太勢利了！當然有房更加分，但不是交往不交往的依據」。

也有網友表示，「老一輩的觀念的確是男生要有房才能結婚，但現在哪個年輕人買得起？可以理解他們的擔憂，但我覺得男友對你好、有上進心、有穩定工作、有理財觀念等等，就OK了吧」、「白話一點就是希望你找有錢的男人，誰會不希望自己女兒嫁得好呢？因此，家人的擔憂是多少能理解的。但其實也不用與家人爭議房子，可以多提提男友很體貼、很上進，最好方式是讓男友與自己父母見見，多互動就能減少不少父母對男生的疑慮」。