夫妻倆存到300萬　All in 0050「還是先買房？」過來人秒選後者

▲夫妻倆想買房自住。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

存了第一桶金後，許多人會思考，要先拿去買房，還是丟進股市累積更多資產？一對夫妻即將邁入30歲，兩人的存款約300萬元，打算在3-5年後買房自住，猶豫要把錢All in 0050，還是先放在身上拿去買房。對此，許多網友建議，若要自住就直接買房，「現在買得起的房子，三年後不一定買得起。」

有網友在臉書「買房知識家」發文，夫妻倆今年29歲，目前手上有300多萬存款，計畫在3到5年內購屋自住。面對逐年上升的房價，他們猶豫這筆錢該投入0050，還是先乖乖留著，確保未來能順利交屋，若遇到股市下跌，又剛好需要買房，恐怕會讓多年存下的積蓄縮水。

貼文曝光，有網友建議先買房，「有自住需求建議能買就先買房，當初我跟我先生剛好在房價大漲前有存到一筆頭期款傻傻買了，現在房子都增值」、「會不會3、5年之後因為上漲又要3、5年，這種經驗板上很多人，不如眼睛一閉，現在先下手」、「現在能買B等級的房子，但看不上眼，想存錢一陣子買A等級的房子，但存了幾年以後，還是只能買B等級的房子，因為B等級的房價漲起來了」。

還有過來人分享，「房價只會一直漲，四年前的我也想著再等等，阻止了另一半買房，結果去年買房，同地區原本一坪20幾萬漲到32萬起跳」、「我5年前，股票全出賠32萬下訂，目前價差市值200萬給參考」。

也有網友推薦除了0050，還能買其他的，「可以買0056、00878」、「買台積電最穩啦」。還有資深房仲留言，「我個人建議目前房價盤整中，有些不錯的物件甚至有降價的空間！ 建議可以先存穩定型的ETF，房子也加減看，真的有需求想要的房子出現時，ETF也好變現！」