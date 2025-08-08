ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地段＋交通＋公園　三重新市政崛起！7字頭「市政帝寶」成資產配置優選

▲在三重新市政特區關注度持續升溫之際，甲山林集團推出「市政帝寶」以7字頭讓利價震撼市場。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

高通膨時代來臨，房價與房租雙雙攀升。根據主計處最新統計，全台租金指數已連續23個月創下新高。面對物價壓力及美國聯準會升息變數，民眾開始尋求具備抗通膨特性的資產標的，能同時兼顧自住與資產配置潛力的產品因而成為市場焦點。

▲▼甲山林,市政帝寶,三重新市政特區,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲租金創高、通膨壓力大，買房成為穩定資產的方式。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

財經專家黃世聰表示，當租金不斷上漲，原本以為「租比買便宜」的觀念正在被打破。在新北市部分區域，實價揭露租金每坪早已突破1,000元，逼近台北市文山區水準。他認為，當月租金支出與房貸相去不遠，買房反而成為穩定資產的方式，「尤其日後還留下一個房子，有增值跟升值的空間。」

▲▼甲山林,市政帝寶,財經專家,黃世聰。（圖／記者姜國輝攝）

▲財經專家黃世聰。

隨著AI科技加速落地，輝達宣布總部進駐北士科，北台灣房市再度迎來科技熱錢。黃世聰特別點名「一橋之隔」的新北三重，受惠於地段優勢與產業外溢效應，加上近年市政重劃與多項重大建設到位，正逐步轉型為集行政、生活、商務與觀光於一身的新一環核心區，尤以「新市政特區」是目前最具發展潛力的區塊之一。

▲▼三重站,台北捷運中和新蘆線與桃園捷運機場線之交會捷運車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼新市政特區內有雙捷運系統–機捷與中和新蘆線。

▲▼三重站,台北捷運中和新蘆線與桃園捷運機場線之交會捷運車站。（圖／記者姜國輝攝）

黃世聰補充，新市政特區位處三重蛋黃核心地帶，涵蓋新北市府規劃的都市重劃區。區域內除了原有的雙捷運系統–機捷與中和新蘆線，未來還將串聯捷運環狀北環段與三鶯線，快速連結台北車站、西區門戶計劃及炙手可熱的北士科、士林等北市重要發展軸線，進入「三環三線」交通黃金時代。

▲▼新北大都會公園,新北大橋。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北大都會公園佔地超過400公頃，是全台最大都會型公園。

此外，新北大都會公園佔地超過400公頃，為大安森林公園的16倍之多，是全台最大都會型公園，不僅提供綠色宜居環境，也進一步強化新市政特區的資產保值潛力。黃世聰指出，「都市叢林住慣的話，更渴望水岸與公園景觀作為居住休憩之地。」尤其大都會公園僅2024年第一季已吸引超過1,500萬人次，去年觀光人數更是台灣之冠，觀光效益也帶動當地商圈蓬勃發展，成為全台罕見的都市綠洲。

▲▼甲山林,市政帝寶,三重新市政特區,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲2,247坪大基地開發的「市政帝寶」坐擁三面臨路美地。

具備長線價值的新市政特區，關注度持續升溫之際，甲山林集團推出「市政帝寶」，以7字頭讓利價震撼市場，2,247坪大基地開發、三面臨路美地，加上輕鬆付款條件，成為特區內最受矚目的頂級住宅案。

▲▼甲山林,市政帝寶,三重新市政特區,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲社區規劃千坪花園中庭，搭配藝術噴泉、露天泳池。

建築採歐洲巴洛克宮廷風格設計，大氣尺度一眼即識，奠定地標身份。社區規劃千坪花園中庭，搭配藝術噴泉、露天泳池與挑高6米迎賓門廳，並由「甲山林湯旅」代管一年，導入專業飯店式服務，營造高隱私、高質感、高機能的星級生活感受。

▲▼甲山林,市政帝寶,三重新市政特區,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼產品規劃20-36坪2-3房。

▲▼甲山林,市政帝寶,三重新市政特區,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

產品規劃20、26、36坪2-3房，推出讓利方案加上首付7%的輕鬆付款條件，相較於三重右岸已站上百萬的建案，以及左岸鄰近的8、9字頭個案，「市政帝寶」實際成交價相對親民。在高通膨、低利率與科技產業熱潮交會的時間點，以甜甜價格入主，享受規格升級、生活升等的居住品質，正是資產配置與自住理想的優選。

