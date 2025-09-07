颱風吹飛屋頂鐵皮！VOLVO轎車衰遭砸　屋主辯「不是我家的」仍判賠

▲鐵皮屋頂遭颱風吹飛砸車。（示意圖，與本案無關／資料照）

記者莊智勝／高雄報導

颱風天車停門前竟變「風災受害戶」！高雄一名洪姓女子113年間將愛車停在住家附近，未料山陀兒颱風來襲，隔壁住戶屋頂3片鐵皮遭強風吹落，掃中她的VOLVO轎車，造成車頭與車頂等多處毀損，洪女氣得提告求償25萬餘元修車費。但屋主許男否認「鐵皮不是我家的」，還質疑洪女誇大車輛損傷。高雄地院法官根據鄰居證詞與維修證明，判決屋主須賠償洪女23萬3562元。

根據判決，洪女愛車在113年10月3日山陀兒颱風侵台期間，停在高雄市某街的住家對面，不料颱風瞬間強風將鄰宅屋頂3片鐵皮吹落，其中1片鐵皮在街頭翻飛時掃過洪女車輛，導致前車牌、車頭兩側與車頂明顯毀損，估算修復費高達25萬3114元。

洪女認為，鄰宅屋主許男身為建物所有人，有責任妥善維護建物結構與屋頂鐵皮，明知颱風來襲，卻疏未加固導致災損，應負全責，遂依法提告求償。

許男則否認鐵皮來自其屋頂，還反控洪女誇大損害，並質疑「我有去看車，根本沒看到損傷！」他強調，自家屋頂鐵皮整片落在遠處早餐店前，與洪女車輛停放處「距離甚遠」。

但法院採信洪女提出的行照、維修單據與事故現場照片，並引用鄰居杜姓證人證述。杜男出庭時表示，他親眼目睹鐵皮從許男家屋頂飛落，再被風吹起來滑過洪女的VOLVO車頭，甚至還掃到他岳父的車輛。該證人經具結陳述，法院認其言詞可信。

法院指出，許男雖否認鐵皮屬於其宅，但未能提出任何事發前有加固、防颱措施的證據，顯示其在保管上有所怠忽，應對災損負責。而洪女提供的車輛估價與維修資料，亦證明損傷確實，但經折舊計算後調整賠償金額為23萬3562元，屋主仍須負主要賠償責任。可上訴。