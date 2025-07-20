旁邊是「國中預定地」很多看房沒下文　他愣：學校變嫌惡點？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

住家鄰近學校，本來應該是家長眼中的夢幻地段，沒想到竟成了買方眼裡的「嫌惡設施」？有住戶表示，自己住在國中預定地旁邊，卻常被潑冷水說「喔！不！那以後是國中的預定地」，讓他感嘆「應該是難賣了」。信義房屋專家認為，學校旁房價走勢其實「兩極化」，端看買方需求與物件條件。

原PO在「買房知識家」感嘆，「為什麼現在連學校都變成『嫌惡點』了？原因是現在人怕吵？」說他家在國中預定地的正隔壁，除非「不說」這個條件，不然他覺得自己的房子應該是難賣了，因為很多知道隔壁以後是國中的預定地後，之後就沒下文了。不過，他自認房子仍有優勢，「現在的2、3年新屋能有這格局很少了，而且我在頂樓，還是有吸引人的地方。」

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貼文引發討論，許多人坦言不愛學校在附近，「我住國小旁邊，一年就運動會那天比較吵」、「鐘聲沒聽過，晚上反而安靜我喜歡」、「小孩上課運動會吵死」、「導護志工早上狂吹哨，鐘聲、廣播、運球聲根本沒停過」、「運動會前一個月天天演練。」

一名自稱是小學老師的網友更精闢分析，「早上7:30開始交通大亂、7:50廣播叫小孩做操、每40分鐘打一次上課鐘，再10分鐘又打下課鐘，中間還有刷牙歌」。他坦言，「如果喜歡熱鬧、喜歡看小孩笑臉，或許會適合；但住太近，真的不是人人能接受。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，學校旁房價走勢其實「兩極化」，端看買方需求與物件條件。他說，有家長會因上學方便願意多花錢，但也有人淺眠怕吵、上班族怕塞車，認定是扣分，最重要還是居住者本身的接受度與房屋產品是否稀有。