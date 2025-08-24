ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

外資爆灌越南！上半年FDI飆215億美元　房地產吸金24%搶翻天

▲越南胡志明二郡。（圖／記者陳致平攝）

▲越南政府近期一系列改革，為房地產產業帶來絕佳投資機會。（圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

根據越南財政部外資局最新公布的數據，2025年上半年，越南房地產業吸引的外國直接投資（FDI）年增逾一倍，持續吸引大量外國資金，達51.7億美元，佔全國註冊FDI總額（215億美元）的24%，這顯示市場對越南房產的信心正在大幅回升。

根據越南商業媒體《Vietnam Investment Review》（VIR）報導，越南近期的一系列改革，已凸顯其對現代化與長期經濟成長的決心。地產分析公司 Civitas 及 House of Tech 共同創辦人伊凡（Ivan Kalungi Clausen）指出，這是一個關鍵的轉捩點，將重新塑造越南的城市景觀，並為房地產產業開創絕佳的機會

伊凡特別提到，越南國會自今年7月1日起，將全國行政區從63個整併為34個，這項果斷的改革旨在建立更有效率的「兩級地方政府制度」。他引述，透過精簡官僚體系、提升行政效率，這項改革預計將對都市規劃與房地產開發產生深遠影響，尤其對大型專案而言更是關鍵性利多。

▲越南捷運1號線 。（圖／記者陳致平攝）

▲越南捷運1號線在2024年底正式通車，捷運的便利性不僅吸引了當地買家，也成為外國投資者的重要考量因素 。（圖／記者陳致平攝）

伊凡進一步分析，這項改革預示著區域協調戰略的新時代。整併後的省份能推動超越舊有行政界線的整體都市計畫。有鑑於此，房地產市場也將直接受益，除了可以快速滿足在新城市中心建立住宅、和商業和工業領域的需求，形成規模更大、更具活力的經濟體；同時，將加速高速公路、鐵路與港口等重大專案的進程，釋放新的開發區域並推升房產價值；最重要的是，統一的規劃也將優化土地利用，為複合式開發、智慧城市及永續城市擴張創造巨大價值。

伊凡總結道，透過提高透明度、行政效率和清晰的長期城市願景，越南整體投資環境的改善，將顯著提升其對國內外房地產投資者的吸引力。

▲越南捷運1號線 。（圖／記者陳致平攝）

▲捷運沿線的房產增值幅度，明顯高於城市其他區域，使得這裡成為房地產投資的絕佳機會 。（圖／記者陳致平攝）

國際不動產顧問公司「萊坊」（Knight Frank）合夥人兼資本市場主管葛雷（Ben Gray）也表示，活躍中的基金與投資者正持續將資金注入越南。

葛雷指出，儘管外界擔憂美國關稅可能帶來經濟衝擊，他認為這波資金流入的趨勢將在未來六個月內持續，今年越南的FDI撥款有望維持在高水位。

葛雷說明，雖然越南30%的出口流向美國，但隨著企業在亞洲重組供應鏈，其餘70%的出口市場仍充滿潛力。他進一步補充，全球企業選擇越南，不僅是因其低成本，更因為其日益專業化的投資環境。越南正有意識地從低價值製造業轉向高附加值產業，同時提升國內勞動力技能，這將確保其工業廠房的高入住率，並持續吸引長期投資者。」

▲越南機場 。（圖／記者陳致平攝）

▲受惠於國際商務與觀光旅遊熱潮，越南機場的旅客量屢創新高，導致通關處經常大排長龍 。（圖／記者陳致平攝）

在外資來源方面，新加坡仍是越南房市的最大投資國，其次為韓國、中國與日本。新加坡 CapitaLand Development 於6月在越南北部推出首個低層豪華住宅案「Fullton」，該案位於興安省 Vinhomes Ocean Park 3 內，總投資額達8億美元，佔地25公頃。首期「The Fullton Edition」將在2026年提供342戶住宅，第二期預計2027年再增加約350戶。

同期，新加坡的房地產投資管理公司凱德投資（CAPITALAND INVESTMENT LTD ,CLI）的投資部門也簽署土地分租協議，將開發其在泰國 Amata Corporation 興建的廣寧省宋海工業區內的首個現代化工廠開發案「Avatar Vietnam」。該基金將投資2330萬美元，在6.4公頃的土地上打造八座工廠。首期工程預計在2025年底前動工，並於2027年投入運營。

馬來西亞也逐步躋身越南主要外資來源國之列。其中開發商 Gamuda Land 在河內與胡志明市已有Gamuda Gardens與Celadon City兩大開發案，未來亦計畫進一步拓展版圖。整體而言，越南房地產市場在政策改革、基礎建設推動與外資熱錢加持下，正迎來關鍵成長階段。

