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前5月七都預售解約近千件　桃園破200件最多

▲▼代銷,一日體驗,賞屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲1~5月預售交易量大縮，解約件數則大幅增加，統計七都共出現近千件，年增幅高達6成。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

1~5月預售交易量大縮，解約件數則大幅增加，統計七都共出現近千件，年增幅高達6成。進一步觀察各縣市，增加最多的是台南，主要是個案造成；高雄則表現最好，解約數量持平，主要是因去年基期較高。

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《591實價登錄》統計，今年前5個月七都預售屋解約量逼近千件，較去年同期增加6成，其中4月解約量更首度突破200件，且已連續2個月維持在2百件以上，反映預售屋解約壓力不小。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔分析：「今年解約量多集中在去年才入手的個案，顯示短期投資買盤在市場轉冷時最容易鬆動，同時2023年7月前購入的預售屋仍可換約，在房價漲幅可觀的情況下，買方不致輕易解約。」

畢務潔直言：「當前隨房市買氣疲弱、關稅議題反覆，市場信心仍待觀察，若後續無法順利換約，解約量恐將持續走高。」

全地產執行長黃楷鈞表示：「今年房市交易量縮，預售解約數量卻大幅增加，確實反應出房市信心不足，但觀察1~5月預售成交約1.8萬戶，解約則不到千件，比例仍不算太誇張的高，恐慌性解約潮沒有出現。」

▲▼ 。（圖／591提供）

▲七都預售屋解約量變化。（圖／591提供）

進一步觀察各縣市，解約量主要集中於近年預售市場火熱的桃園與台中，若以增幅來看台南解約量增加最為顯著；相對穩定的則是高雄，解約量與去年同期持平。

畢務潔指出，台中今年前5個月解約量高達212件，相較去年同期翻倍成長，尤其5月單月解約量更飆升至71件、居七都之冠，「進一步觀察解約量多集中於西屯、北屯2區，過去預售屋交易火熱，但今年上半年在股災衝擊下，資金吃緊的投資客不乏選擇認賠解約。」

至於解約量增加最多的台南，畢務潔指出：「以安南區解約量最高，該區因一處建案完工後外觀色調與原設計不符，引發部分退戶，同步推升整體解約數。」

高雄表現最好，解約量與去年持平。畢務潔指出：「主要是去年曾因單一建案大量解約而墊高基期，今年市場整體表現相對穩定，但解約量仍處於高檔，顯示買方對後續市場走勢仍抱持觀望態度。」

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關鍵字：預售解約退戶量縮大增591代銷房市

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