購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

▲房市冷清，房貸市場現況如何？（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

房市冷清，房貸市場現況如何？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶，分別就新增房貸件數、核貸成數、利率進行方面分析。

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對比於去年919第七波信用管制前，新增房貸件數降低，其中新北、台南最慘，呈現腰斬，台北、桃園也有4成以上跌幅。

徐佳馨表示：「台灣人的習性是『追漲不追跌』，在房市往下的預期心理下，市場當然冷清，現在有2種人，首先是覺得房價要跌了先觀望，另外是想買不敢買，因為房貸緊縮，擔心貸款金額不足，淪為違約。」

徐佳馨表示：「現在一些預售交屋貸款比較容易，因建商過去就先與銀行預留好貸款額度，且過去買得便宜，也增加銀行放款意願，反之現在的成屋就比較辛苦了。」

賴志昶表示：「台南新增房貸件數大幅衰退，主要過去建設議題豐沛，投資氛圍重，在房市反轉時衰退也會更明顯，而新北主要是過去新案交屋量大，且近來房價也漲高，使得買盤縮手。」

▲住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨（左1）、大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶（中）。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

房貸利率方面，Q1六都皆達2.35％以上，基本上預期Q2還會再高。貸款成數則在7成左右，其中台南、北市下降幅度較為明顯。

賴志昶分析：「台南過去投資客多，房價衝得太快，又屬相對蛋白區，因此銀行也看得比較保守，而台北市有不少金字塔頂端買盤，受到限貸的衝擊也更大。」





▲台南過去投資客多，房價衝得太快，又屬相對蛋白區，因此銀行放貸也看得比較保守。（示意圖／ET資料照）

現在都是什麼人在買房？賴志昶表示：「主要還是以20~40歲的年輕人為主力，畢竟還是有成家的剛性需求，觀察一些精華地段，若屋主開價合理，還是有相對不錯的買氣。」

展望下半年，徐佳馨、賴志昶表示：「景氣不會太好，全台移轉棟數就抓在20多萬棟，新增房貸件數仍將呈現3~5成的年減幅，利率方面雖然可預期美國降息，但現在銀行也學會了市場利率脫鉤，因此降低幅度恐怕不會太大。」