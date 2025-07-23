14人剩2人！大叔住青旅「房客全嚇跑」　櫃台無奈：也退你半價

▲入住青旅竟遇到臭腳大魔王。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

腳臭跟清潔息息相關！活動主持人TAKE透露，他上台北工作就會入住青年旅館，不料某次遇到長滿鬍鬚的臭腳大叔，嚇得房客每個都退房，而他天真以為對方洗完澡，腳臭就會有所改善，結果辦完事回來後仍是臭氣沖天，「14張床就只剩下我跟他而已！」事後，櫃台人員也無奈釋出善意，願意半價讓他退房。

主持人TAKE在節目《新聞挖挖哇》分享，他上台北錄影工作，就會入住青年旅館，某次還沒打開房間，就隱約聞到腳臭味，害他一度心想「完蛋了，今天應該不好睡」，果真進到裡面，噁心的臭腳味道濃到讓人崩潰。

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TAKE繼續說道，短短10分鐘而已，陸陸續續有人入住，但每個房客隨即嚇得倒退三步，紛紛向櫃檯要求退房，「因為完全沒有辦法住！」

TAKE苦笑直呼，由於他當下放完行李就要出去，想著那位臭腳大叔洗完澡，臭味或許會改善，結果辦完事情回來，不僅噁心氣味還是瀰漫整個房間，大叔甚至在床邊不斷晃動他的臭腳丫。

「14張床就只剩下我跟他而已！」TAKE跑去櫃檯反映後，並問道「今天房間沒有住滿？」櫃台人員也一臉無奈解釋，該退的都退了，「如果你也要退的話，可以退你半價。」