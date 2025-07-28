北市30年以上老屋居交易主力　士林新舊價差達70%最懸殊

▲台北市12個行政區中，屋齡超過30年老屋交易占比最高的是大安區，高達近7成。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

台北市12個行政區中，屋齡超過30年老屋交易占比最高的是大安區，高達近7成。而5年內新屋、30年以上老屋平均房價差異最大的是士林、北投區，價差分別超過7、6成。

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永慶房產集團彙整實價登錄資料，台北市12個行政區中，除了內湖區、南港區以外，其餘行政區皆以屋齡30年以上中古屋為交易主力，若以全市來看，屋齡30年以上的中古屋整體交易量更是屋齡5年以下新屋的近5倍之多。

全市來看，30年以老屋交易占比達55%。進一步觀察，占比最高的是大安區，達到69.4%，另外像是松山區、士林區老屋交易占比也超過了6成。

▲近1年台北市各屋齡段交易量與交易占比。（表／永慶統計）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「台北市因開發早、素地稀缺，新建住宅供給有限，整體屋齡偏高，許多屋齡30年以上的中古屋多位於市中心或交通樞紐周邊，所以即便屋齡偏高，仍吸引預算有限但希望入住核心地段的購屋族群。」

至於屋齡5年以下的住宅交易占比最高的大同區，陳金萍表示：「受惠於西區門戶計畫推動，加上危老、都更案逐步落地，區內新建案供給穩定釋出，也帶動新屋買氣不弱，雖然大同區整體屋齡偏高，但只要有新案推出，往往因地段成熟、總價相對可接受。」

▲近1年台北市各屋齡段平均單價與價差。（表／永慶統計）

至於屋齡5年以內、30年以上的價差，價差最大的為士林區，落差高達7成。其次是位於蛋白區的北投區，價差達61.7%。

陳金萍表示：「過去士林、北投新案供給稀少，推案多集中於高潛力區段，包括北士科、士林官邸生活圈、天母商圈等，開價基準相對較高。而隨著捷運北環段動工、輝達進駐北投帶動產業題材發酵，帶來大量就業與居住需求，區內新成屋價格持續攀升。」

陳金萍補充：「士林北投區域範圍大，有部分區域發展不均的現象，如社子島、陽明山周邊仍因交通與生活機能限制，對新案價格支撐有限，導致價差被進一步拉大。」

相較之下，文山區與萬華區的新屋、中古屋價差最小，單坪價格僅相差約20萬元，價差約在3成。陳金萍分析，2區多為傳統住宅區，土地開發強度適中，且近年缺乏重大建設或題材加持，新案價格無法拉高太多，因此新屋、中古屋價差收斂。

不過，房市專家何世昌補充，文山、萬華中依據不同地段條件及個案條件，價差還是不小，像是文山元利指標案最高單價122萬元，比蛋白區個愛貴出1倍以上。另外萬華西門町的皇翔案最高單價超過140，也比蛋白區個案貴出1倍以上。

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