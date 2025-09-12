感覺房市變冷　勸多看看再下手！過來人搖頭：等1年漲了20萬

▲原PO認為現在不是急著買房的時機點。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

大環境影響，房市前景受到衝擊，傳出不少建商降價、房價下跌的消息，有網友指出，打房政策推出後，房市逐漸降溫，建議大家目前市場「不急於購屋」，多觀察、多存錢，等到找到真正喜歡的房子再考慮出手。不過有網友狂搖頭，「5年前我也跟妳一樣發文，然後現在就後悔了。」

有網友在Dcard發文，過去一年看了不少房市分析，認為那些喊著「現在不買一定會後悔」的人害人不淺。她提到，2023年至2024年釋出的房屋品質普遍不佳，常見格局怪異、地點不理想，甚至有房子因地震導致牆面出現裂痕，且多數房仲態度冷漠，甚至有種「催促買房」的壓迫感，喊著「這個價格現在不買就沒了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

自從2025年開始，情況有所改善，房屋品質相對正常，仲介服務也更貼心、專業。她分析，雖然未來房價不一定會大幅下跌，但目前市場已回歸正常交易模式，建議有意購屋者趁此機會多存頭期款，並善用與屋主談判的空間，或許能爭取更理想的價格。

貼文曝光，網友有不同看法，「我有買，只是買不夠大間，很後悔，目前兩倍」、「有在看房真的有談到比實價登錄低的嗎？目前看的都沒有，一樣開高，持有成本低」、「地段好的房子一樣很貴很搶手」、「觀望一年沒買房，當時實價登錄一坪30萬初頭，今年4-5月實價登錄，現在一坪5X萬」。

也有網友指出，「多看房吧！沒有100%的房子，有個70%差不多就可以出手了」、「我覺得房市分析還是要看區域，不是每個區域都一樣，自己下去市場看比較了解水溫，做最適合自己的決策」。