新壽1.3億賣52年松江老商辦　出版社加價2460萬元搶進

▲新光人壽1.32億元出售松江路52年老商辦，持有12年轉手獲利2460萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新光人壽1.32億元出售松江路52年老商辦，持有12年轉手獲利2460萬元，接手的買方則為漢湘文化出版社。專家分析，大型企業出售市中心零星資產，並將員工集中管理為近年趨勢，而新壽起家厝改建案「新南東大樓」預計在2028年完工。

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松江路、長安東路交叉口的商辦「長江大樓」屋齡高達52年，過去鮮少出現交易，近期實價揭露，4樓戶以1億3200萬元成交，權狀162.7坪，拆算單價81.1萬元，前屋主持有12年，大賺2460萬元，漲幅22.9%。

經查謄本，賣方為新光人壽，記者走訪，大廳看板顯示4樓目前仍為新光人壽使用。本次買方則為漢湘文化事業公司，該出版社出過不少熱銷書，包括《我不弱，不要欺負我》、《人性弱點》等等。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「對於大企業來說，辦公室分佈零散、屋齡過高的零星資產，未來可能都有機會處分，集中管理成為趨勢，近年不乏壽險公司出售中古零星商辦的案例。」

邱鼎峯表示：「本次新光人壽出售早期購置的自用商辦，推測可能就是短期回租，未來則集中到南京、松江路口的『新南東大樓』新總部，而對買方來說，主要還是本身在北市精華地段具自用需求，價格合適便會出手。」

邱鼎峯表示：「雖然本次交易的長江大樓屋齡超過50年，但成交單價81萬元並不算高，目前台北市鄰近捷運站的精華地段，要買到單價100萬元內的商辦，相對困難。」

▲「長江大樓」實價登錄以來只出現4筆交易（排除特殊交易）。（表／記者項瀚製）

住商不動產南京建國加盟店東林逸瑋表示，「長江大樓」步行到捷運松江南京站僅5分鐘，地段佳，該區屬北市頗具指標性的商辦聚落，整體空置率不到1%，且出售的釋出也相當稀少，本次以8字頭成交屬實不貴。

林逸瑋補充，早期建商偏愛蓋住宅，近年看到商辦市場供不應求，在台北市才有越來越多商辦案出現，松江南京一帶也有幾個商辦案正在規劃、興建中，但大多都屬財團自用、出租，想買也買不到。

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