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新壽1.3億賣52年松江老商辦　出版社加價2460萬元搶進

▲▼ 松江路 。（圖／記者項瀚攝）

▲新光人壽1.32億元出售松江路52年老商辦，持有12年轉手獲利2460萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新光人壽1.32億元出售松江路52年老商辦，持有12年轉手獲利2460萬元，接手的買方則為漢湘文化出版社。專家分析，大型企業出售市中心零星資產，並將員工集中管理為近年趨勢，而新壽起家厝改建案「新南東大樓」預計在2028年完工。

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松江路、長安東路交叉口的商辦「長江大樓」屋齡高達52年，過去鮮少出現交易，近期實價揭露，4樓戶以1億3200萬元成交，權狀162.7坪，拆算單價81.1萬元，前屋主持有12年，大賺2460萬元，漲幅22.9%。

經查謄本，賣方為新光人壽，記者走訪，大廳看板顯示4樓目前仍為新光人壽使用。本次買方則為漢湘文化事業公司，該出版社出過不少熱銷書，包括《我不弱，不要欺負我》、《人性弱點》等等。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「對於大企業來說，辦公室分佈零散、屋齡過高的零星資產，未來可能都有機會處分，集中管理成為趨勢，近年不乏壽險公司出售中古零星商辦的案例。」

邱鼎峯表示：「本次新光人壽出售早期購置的自用商辦，推測可能就是短期回租，未來則集中到南京、松江路口的『新南東大樓』新總部，而對買方來說，主要還是本身在北市精華地段具自用需求，價格合適便會出手。」

邱鼎峯表示：「雖然本次交易的長江大樓屋齡超過50年，但成交單價81萬元並不算高，目前台北市鄰近捷運站的精華地段，要買到單價100萬元內的商辦，相對困難。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「長江大樓」實價登錄以來只出現4筆交易（排除特殊交易）。（表／記者項瀚製）

住商不動產南京建國加盟店東林逸瑋表示，「長江大樓」步行到捷運松江南京站僅5分鐘，地段佳，該區屬北市頗具指標性的商辦聚落，整體空置率不到1%，且出售的釋出也相當稀少，本次以8字頭成交屬實不貴。

林逸瑋補充，早期建商偏愛蓋住宅，近年看到商辦市場供不應求，在台北市才有越來越多商辦案出現，松江南京一帶也有幾個商辦案正在規劃、興建中，但大多都屬財團自用、出租，想買也買不到。

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關鍵字：新光人壽新壽松江路出版社漢湘文化商辦出售總部顥天國際邱鼎峯住商不動產林逸瑋

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