房價外溢後龍複製竹北傳奇？專家：漲多少取決「這項」條件

▲▼ 。（圖／）

▲苗栗高鐵特區大多仍是待開發空地，已完工建築則多是連棟透天華廈，不過大型建商獵地千坪起跳，未來會陸續可見大樓產品問世。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

新竹房價高漲，新建案每坪站上80、90萬元，儘管竹科新貴年收入200萬以上大有人在，但也很多人不想被當「盤子」，開始將目光望向苗栗，尋找CP值更高的物件。而苗栗正醞釀著「大矽谷計劃」，銜接竹北科學園區的產業量能，業者預期將為竹南、頭份、後龍帶來第二波房市大利多，其中房價基期最低、才剛開發起步的後龍，因有雙鐵交會備受關注，不過業者保守認為，該區的房價漲幅將取決商圈發展程度。

「苗栗高鐵特區」棋盤式綠地水岸規劃，成為苗栗新興住宅開發區，住宅用地目前已全數標售，其中包含麗寶集團以37億元買下11筆合計逾萬坪的土地，以及寶佳機構、大華建設等也紛紛插旗；另有2塊產專用地還在縣府手上，由於縣府11年以來標售40餘次，全數流標，縣府打算透過都市計畫變更，放寬可以蓋住宅。

CTWANT記者跟隨竹苗最大房仲團隊飛鷹地產的腳步，了解近期討論熱度相當高的「苗栗高鐵特區」，已可見區內少數華廈落成，還有不少正在興建中，但大部分仍是荒草空地。

「這邊最大的一塊私人土地，共3712坪，去年被寶佳機構以土地每坪39萬元買下，總價14.8億元，是這邊購地成本最高的。寶佳進場插旗算晚的，最早的是麗寶，早在高鐵開通時就布局，當時每坪土地才10萬元。」飛鷹地產苗栗高鐵加盟店副店長盧志堅表示，目前苗栗高鐵特區中只有1棟住宅大樓產品「新站帝寶」，其餘都是透天或新加坡式建築的華廈，另外有1間新港國中小，為雙語學校，不過因為開發初期，區內缺乏生活機能，僅有唯一一家便利商店。

「目前苗栗高鐵特區有賴後龍鎮的一些商鋪，如果要有賣場、連鎖店，則要往苗栗市區，車程約10分鐘。」他認為，苗栗高鐵特區目前才在開發的起步階段，等到人口進駐，帶動商機，可能還需至少5~10年的時間。

飛鷹地產董事長王銘國介紹苗栗縣發展概況，可分為北苗及南苗，北苗有竹南、頭份，是苗栗人口數最多的前兩個城市，約有20萬人集中在北苗，幾乎占整個苗栗縣人口的1/2。因離新竹生活圈很近，外溢效應讓這1、2年竹南、頭份房價持續看漲，竹北的成屋市場房價已達到每坪70萬元，竹南、頭份目前約35~45萬元。

▲▼ 。（圖／）

▲飛鷹地產董事長王銘國認為，苗栗高鐵特區若能像頭份有大型商場、商圈的進駐，帶動自然人流，才真正有機會從蛋殼區躍升蛋黃區。（圖／翻攝自尚順育樂世界官網、CTWANT）

在新建案價格方面，漲勢更高，王銘國觀察，目前竹南、頭份預售屋大概50萬元起跳，甚至達到60萬元，北苗房價慢慢向新竹靠近；而南苗目前最有看頭的是有高鐵站的後龍，目前新建案每坪房價30~40萬元。

「苗栗房地產現在最熱的話題就是『大矽谷計劃』，串聯竹南、頭份及後龍產專區。」在一旁的飛鷹地產協理林俊諺透露，「光是農地就已經翻漲了兩波，以竹南、頭份來講，第一波價格從每坪4~5萬，漲到7~8萬，這1、2年又漲到快12萬，漲勢強勁，甚至有單筆成交總價超過1億元，已經可以在台北買一套豪宅了。」

「桃竹苗大矽谷計劃」為2024年9月由行政院核定，此計劃將連結桃園龜山、航空城，一路南下到竹北、竹南、頭份、後龍科學園區，帶動竹苗科技廊帶形成產業生態鏈，其中竹南、頭份、後龍屬苗栗縣轄區，讓人口流失嚴重的苗栗，有機會重新找到新的發展地位。

「所有縣民跟企業都很期待大矽谷計劃，就如同當初的竹南科學園區落成，帶動竹南、頭份房市，大矽谷計劃將會是苗栗房市的第二波大利多。」王銘國回顧北苗曾經歷過的第一波房市起飛，受惠於竹南科學園區帶入就業人口，讓竹南、頭份的人口數一直增加。現在的大矽谷計劃，一樣在複製竹南園區這樣的產業集中能量，大家都期待連帶後龍園區的3個點都能開發起來，讓產業利多持續往南苗延伸。

王銘國看好台北、台中大型建商進駐北苗，認為機能發展成熟的竹南、頭份，未來優質指標案，房價有機會突破每坪80萬元；至於有高鐵的後龍，他保守認為，「房價肯定還有漲幅空間，但能漲多少，取決於商圈發展程度！」

「現在就缺少一個大型建商進駐苗栗高鐵特區以造鎮、造商圈的方式開發，或是有大型連鎖賣場、商場的進駐，帶起商圈及人流。」王銘國表示，高鐵特區一定要有個更大的誘因創造自然人流，才有機會從蛋白升級蛋黃，真正複製竹北傳奇。

