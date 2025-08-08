鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實登揭真實市況

▲網友熱議「萬華新案平均房價為何可以超越內湖？」（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

網友熱議「萬華新案平均房價為何可以超越內湖？」不過專家表示，以整體均價來看，內湖房價仍明顯高於萬華，每坪貴出8萬元，且萬華區內價差大，靠近中正區最高單價可達140萬元，但南萬華普遍還在8字頭。

網友在PTT房屋版以「萬華新案平均房價為何可以超越內湖？」為題發文，他表示：「過去萬華的房價通常是北市12區最低,但今年已經有成交140萬以上/坪，預售案還要開出150萬以上/坪，近期開價則多為3位數，內湖還能找到一些兩位數的，論新案平均成交價甚至多年來首度超越了內湖，為何會有這狀況？」

話題一出，引發熱議。網友紛紛留言：「內湖一堆山區」、「不就因為雙子星」、「萬華交通方便啊」，不過也有人說：「平均哪裡看到超越內湖了？」、「萬華也只有西門町開價比較貴」。

房市專家何世昌表示：「內湖新案均價仍明顯高於萬華，數字會說話，據台北市地政局數據顯示，內湖區新案平均單價104萬元，萬華區96萬元，尚未突破百萬大關，兩者差距8萬元。」

何世昌表示，近來萬華區確實有一些創價、單價驚人的新案，像是「ASTER ONE」最高成交單價破140萬元，但其屬西門町商圈，相當靠近中正區，加上小坪數規劃，才也如此單價表現。

何世昌表示，事實上萬華區內新案價差頗大，像是南萬華一帶普遍行情都還在8字頭，地理位置偏一些的個案，甚至還有6字頭的成交。

▲近來萬華區確實有一些創價、單價驚人的新案，像是「ASTER ONE」最高成交單價破140萬元。（圖／記者項瀚攝）

至於內湖區，《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，基本上新案單價幾乎都站穩百萬大關，一些比較偏遠的小案子也有9字頭身價，另外在捷運站旁蛋黃區的指標案，最高單價逼150萬元，也超越萬華區的最高價。

陳炳辰表示，本質上來說，萬華、內湖還是有不小差距，內湖區內有不少發展成熟的重劃區，整體生活環境更舒適，且還有龐大的內科人口支撐，不過萬華具捷運萬大線建設，也持續有補漲空間。

