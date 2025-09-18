租屋處「瀰漫刺鼻臭味」持續1個月！他抬頭看天花板　見超噁一幕

▲原PO租到三手菸房。（示意圖／Pixabay）



要找到滿足居住需求和資金適合的房子相當不容易，一名網友表示，住進新租屋處一個月，每次進房都會有種刺鼻的強烈感氣味，才發現房子竟是「三手菸房」，以為天花板、窗戶是因為老舊所以泛黃，其實都是因為抽菸導致，跟房東反映，但對方卻表示已經有清理過，若原PO要再找人清理，不會幫忙出錢。

有網友在Dcard發文，剛搬進房子時，只覺得空氣中有點刺鼻，原以為只是灰塵太多，便利用周末大掃除。然而打掃後刺鼻感依舊強烈。她擦拭門框、陽台門與窗戶時，發現抹布沾上的並不是常見的灰黑色，而是呈現橘黃甚至咖啡色的污漬，這才意識到可能跟前屋主在室內抽菸有關。

他將天花板拆下來清洗，原本泛黃的天花板，竟煥然一新變成白色，浴廁天花板也出現類似情況，「刷了一次之後，那種菸泡在水裡的味道直接撲鼻而來。」

他詢問房東，前租客退租後是否有清潔，對方表示由合作的清潔人員處理，因為無法親自打掃。原PO希望能再找清潔公司處理，但房東不願意補貼費用，「房東直接表示已經有清理過，不會幫我出錢。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「學到了，以後租房要注意天花板狀況」、「租屋的時候，建議找一兩個有租過屋，然後很龜毛的朋友一起去看，因為有問題他會幫妳發言，或者跟妳說哪邊異常」、「我以前也曾經出過這樣的房子，用過很多方法除味，但是這種味道根深蒂固的其實很難去除，我後來忍了3個月為了自己的健康還是搬走了」、「之前租屋處冷氣一開就有菸味，拆濾網下來洗的時候，發現內部全部都是抽菸留下來的咖啡色污漬」。

有網友分享去除菸味的方法，「放鳳梨，吸附菸味用不要吃，傢具要換掉，房間包含牆壁天花板全部擦過，基本上90%菸味會不見」、「低成本：滴露用抹布整個擦過+室內芳香。高成本：大牌空氣清淨機」。

