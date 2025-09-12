ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

拆自家鐵皮屋頂整修…鄰宅有縫「下雨漏水了」！　女屋主衰挨告

▲▼台北市,大安區,公寓,老公寓。（圖／記者項瀚攝）

▲施女拆除、整修自家鐵皮屋頂，未料鄰宅卻漏水，憤而提告。（圖／記者項瀚攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名孫姓男子控告鄰居整修鐵皮屋頂未做防護，導致自家天花板、牆面嚴重滲水，怒告鄰居侵權求償新台幣21萬5000元。不過高雄地院認定，漏水主因是孫家自己加蓋的鐵皮屋有縫隙，與鄰居的施工行為並無因果關係，最終判孫男敗訴，全案可上訴。

判決指出，孫男與他人共有的35號房屋，與施姓女子所有的37號房屋相鄰，兩邊早年都各自加蓋了鐵皮屋頂。去年5月，施女由監護人曾姓女子發包整修屋頂給龔姓包商，期間拆除了37號房屋的老舊鐵皮進行工程，但孫男主張龔姓工人施工時未做防水保護，導致下雨時雨水從鐵皮縫隙滲進來，害他家牆面嚴重受損，因此提告求償損失。

不過施女等3人反駁，強調工程未拆到孫家建物，施工範圍全在自家屋頂，孫家的漏水問題應是孫家自宅防水沒做好所致，與此案無關。

法官審酌，雙方不爭執加蓋鐵皮是各自行為，施工時也沒拆到孫家房屋或共用設施，且漏水點位於孫家自家加蓋鐵皮的縫隙，並非鄰宅施工造成。即使孫男主張應做防護，但未能提出法源依據，且所提建築法規主要是為施工人員安全，無法證明鄰居有義務幫其防水。法院認定，孫男未能證明被告有侵權行為或過失，駁回其損害賠償請求，全案訴訟費用由原告負擔。

