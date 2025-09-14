「隔壁小孩吵到我搬家！」台中男押金拿不回　怒告鄰居結果曝光

▲楊男怒控鄰居製造噪音因此搬家，押金拿不回來。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台中報導

「鄰居小孩吵到我搬家，害我拿不回押金還要看身心科！」台中一名楊姓男子控告鄰居製造噪音，讓他精神受創、提前解約搬離租屋處，因而損失押金、仲介費與看診費，提告求償新台幣10萬元。不過台中地院審理後認為，楊男無法證明噪音來源就是鄰居，且也無證據證明其身心受損與鄰居行為有直接關聯，最終判他敗訴，全案可上訴。

判決指出，楊男自113年10月底承租台中某處套房後，抱怨隔壁鄰居住戶吳姓男子家中小孩奔跑、敲打、走路聲音不斷，干擾其作息，導致他精神崩潰，只好提前解約搬離，卻無法取回押金，還額外損失仲介服務費、看診費，為此怒告鄰居求償損害賠償與精神慰撫金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳男則否認所有指控，強調雙方並無租賃關係，也質疑楊男憑什麼要求他賠償押金與仲介費，並指出錄音光碟無法證明聲音來源、也無證明其聲音超過社會可接受程度。

法院審酌後認為，楊男雖提出對話紀錄與錄音光碟，但無法證明聲音確實出自吳男住處，且錄音未標示時間與地點，不能當作被告侵權的證據。另外，原告並無醫療診斷證明身心受損與該噪音有因果關係，也無從證明損失與吳男有直接牽連，主張內容於法無據。

法官指出，楊男身為主張權利的一方，本就應提出具體證據證明對方侵害其身體權、健康權，但本案並無任何足夠佐證，因此駁回其所有請求，訴訟費由楊男負擔。