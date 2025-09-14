高雄同事「沒人買透天」翻轉了？一票秒懂點頭：大樓比較爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日一名網友表示，在公司認識幾位有買房的高雄人，幾乎清一色選擇大樓，沒人買透天厝，讓他不禁好奇這個現象的背後原因，「這跟以前高雄人只買透天的觀念已翻轉」。貼文一出，掀起網友熱烈討論，「大樓選擇多，入門檻低～套房、兩房、三房，符合不同預算不同需求的人。」

原PO在在PTT的home-sale板發起閒聊，「高雄人現在都買大樓？」文章中表示，過去高雄人買房似乎都偏好透天，但現在周遭買房的高雄人大多挑大樓，讓他感到相當意外。

這篇貼文隨即引發共鳴，不少人分析，「市區新透天少」、「一間透天要四千萬起跳」、「年輕人大多不生小孩，不需要這麼大的空間，還比較偏好有電梯有管理的大樓。」也有人認為，「透天土地持分高雖有保值潛力，但不是每一間透天都有重建價值」，加上不少透天老屋還需花費大筆整修費用，對年輕人來說幾乎是不可負擔。

此外，生活機能也是一大考量，「大樓有保全、冷藏垃圾室、管理室代收包裹，真的無可取代」、「三千萬買透天還要追垃圾車，當然買大樓比較爽。」甚至有網友直接說，「大樓2000萬就有不錯的，透天要不錯的要4000，年輕人根本買不起啦！」

有網友更補充指出，「便宜的透天都在南高雄，年輕人寧願買北高雄大樓也不想住那裡」、「親戚家小孩自己出錢就買大樓，長輩全額出才會考慮透天」、「不是透天不好，是透天貴到不實際」、「老透銀行都很不願意貸款～臨時需要急用，沒大樓好抵押借款」、「透天看是哪種透天，有獨棟不緊鄰的還好，整排的那種單層坪數，太小的不好使用，爬上爬下的。」