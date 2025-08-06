美房市低迷！　房貸申請量大降3.8％創5月新低

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國住宅抵押貸款市場持續低迷，根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）最新資料顯示，儘管房貸利率略為下滑，整體抵押貸款申請量卻下降3.8％，創下今年5月以來新低，反映出潛在購屋族對當前房市依舊保守觀望。

數據指出，平均30年期固定利率抵押貸款利率本周降至6.83％，較前一週略為下滑，15年期利率也來到5.85％。不過，這樣的利率水準對刺激需求效果有限。專家分析指出，在房價高企、經濟前景不明的雙重夾擊下，多數民眾傾向延後購屋計畫，利率即便略降，也未能帶來顯著回暖。

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MBA副總裁喬坎（Joel Kan）指出，房貸需求走低，與房價居高不下以及可負擔性惡化有關。他認為，只有當利率降到6％以下，市場才可能看到明顯的申貸與購屋回升。

根據房市研究公司Altos Research資料，目前美國待售住宅中位數為45萬美元（約新台幣1341萬元），年增幅超過6％，這進一步壓縮了首次購屋族的進場空間。部分經濟模型預測，今年底前利率可能回落至6.4％左右，但在聯準會尚未明確調整貨幣政策前，市場預期仍顯謹慎。

房市觀察人士指出，短期內房市難以脫離疲態，儘管未來幾個月若聯準會進一步釋出降息訊號，可能帶動利率回落，但仍需搭配實質房價修正與就業市場穩定，才能有效刺激買氣。