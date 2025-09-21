委託更換2F雨遮…工人出包「避雨效果0」！　屋主命修補被拒氣炸

▲葉男找來工程行更換雨遮，未料工人確測量錯誤，導致無法達到遮雨效果。（示意圖，與本新聞無關／資料照）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名葉姓男子與某工程行簽訂承攬契約，進行更換房屋2樓的雨遮工程，未料黃姓施工人員因測量錯誤，導致結構無法密合，無法達到遮雨效果。屋主葉男雖令黃男修補，但卻遭到拒絕，因此憤而提出告訴，請求黃男加倍返還訂金、共3萬6000元。但桃園地院法官審酌，認為承攬契約當事人為葉男與該工程行，施工的黃男並非契約主體，無須負返還訂金的責任，因此判葉男敗訴。

判決書指出，葉男於113年10月10日與該工程行簽立更換2樓雨遮的工程承攬契約，並支付1萬8000元訂金，約定黃男為施工人員；未料黃男卻因測量錯誤，誤將立柱及斜梁架設過高，造成不銹鋼浪板無法插入房屋凸出雨遮下緣，與房屋間形成縫隙，根本無法達到避雨效果，實屬工程錯誤。葉男發現後即令黃男修補，但卻遭到拒絕，因此提告，請求黃男返還2倍訂金、共3萬6000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，黃男則辯稱，他是代表工程行與葉男簽立承攬契約，且直言「我施作沒有瑕疵」，還認為葉男求償金額過高，「我買材料的錢都超過3萬6000元了！」

桃園地院法官審理，葉男提供的估價單及現場照片可證實其與工程行間確有承攬契約，但黃男身份僅為工程派遣之施工者，非契約相對人。既然契約關係並不存在於葉男與黃男之間，即便工程有缺失，亦不得向黃男主張訂金返還，因此法官認為葉男請求無據，判決駁回。可上訴。