買台中高鐵特區後悔了！他訴苦「貴又機能差」　網：5年後會感謝

記者鄺郁庭／綜合報導

房價持續飆漲，不少人選擇在重劃區「卡位」，但真實入住後卻未必如預期。有網友就發文直言，「買了台中高鐵特區真的好後悔！」不僅生活機能貧弱、購物不便，假日還常遇到展覽館周邊塞車，「真不知道這裡在貴什麼！」一番怨言引發話題。

原PO在臉書社團「買房知識家」發文，買了台中高鐵特區的房子之後很後悔，「貴得要死，生活機能非常差，完全沒有市場，只靠著一家超市在維持」，想要採買還得特地騎車或開車往烏日市區，過個橋來回就要半小時，遇到假日展覽館塞車更會塞到崩潰，讓他直呼，「真不知道這裡在貴什麼！」

貼文一出，引來兩派網友留言激辯，有人認為，「重劃區本來就要時間發展」、「買的是未來不是現在。」但也有人支持原PO說法，「高鐵特區除了房子新、樓高外，真的沒生活機能」、「當初看房子那區連看都不想看。」也有住戶現身表示，「除了大樓蓋得美輪美奐，真的沒有小吃或便利店可言」。

但也有網友搖頭，「明道花園城附近機能就不錯」、「高鐵特區最重要的優勢就是三鐵共構」、「通勤方便就是價值所在。」還有人安慰原PO，「五年後你會感謝今天的自己」、「所有的重劃區都一樣，發展得靠時間堆出來。」