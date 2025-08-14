台積電帶動「科技園區金三角」　大咖建商卡位高雄新市鎮

記者項瀚／高雄報導

AI 時代來臨，正加速改寫南台灣的產業版圖，南台灣要起飛了。「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集邀請2位重量級來賓，淡江大學財務金融系教授聶建中以及國內代銷龍頭海悅機構海宇總經理周世凱，一同解析南台灣作為台灣的科技AI產業重鎮的原因，此外更解說該如何分析南台灣的房市，如何看待「南台灣矽谷」所帶來的房市效益與先機。

▲AI 時代來臨，正加速改寫南台灣的產業版圖，南台灣要起飛了。（圖／ET資料照）

總統賴清德定調了高科技南移為國家未來的大方向，像是台積電全球最先進的一個2奈米製程廠，正式落腳楠梓，帶動橋頭、白埔等新興科學園區陸續的啟動，形成科學園區的金三角，「南台灣矽谷」藍圖正式展開，站上台灣科技戰略的第一排，成為下一個高科技的重鎮，且腳步非常之快。





▲聶建中認為，台灣科技產業南移的背後有5大主要因素 。（圖／翻攝自ETtoday房勢前瞻論壇）

台灣科技產業為何要南移？策略是什麼？聶建中表示，有5大原因。首先是城市的均衡發展，這是在經濟學上國家政策相當重要的一環，第二是幅員要夠大，而高雄正是最適當的選擇，從楠梓一直到橋頭、白埔都會成為很重要的科技聚落園區。

第三是資源基礎，高雄過去為傳產重鎮，成為快速推展科技產業的元素之一。第四是交通，高雄可快速與南科、中科連結，高雄具備陸海空條件，有港口、有機場、有高鐵，此外區內還有許多捷運建設。第五是全新規劃，高雄有許多區域可說是新的城市，很好規劃，未來需要什麼有可以規劃什麼。

事實上，高雄市政府為了科技業精英們，從許多面向都做了超前部署，像是高雄目前有捷運紅線、橘線，未來還有紫線，此外也規劃高鐵延伸線可以到屏東，國道方面也可快速與其他縣市串連。另外高雄也坐擁非常多的大學，有5所公立大學、8所私立大學，還有由國科會直接來隸屬的高科實中，從幼稚園一路到高中，以及知名國際學校康橋，也將其南部唯一校區設在高雄，高雄就是一個頗具教育競爭力、講究人才培育的縣市。

周世凱表示，科技產業發展速度過去在初升段的時候，一定會比較慢，然而到了現在，其實速度是非常的陡峭的，目前台積電在個高雄科學園區有5個廠，總共帶來了8000多個的就業機會，當然其他的下游廠商、協力廠商是更多更多，這也代表著我們政府在整個高雄所佈局的一個南部矽谷力量已經逐漸在形成了，就像是當初竹科發展起來一樣。

高雄的科技產業發展如此迅速，令人期待，那科技城市準備好了嗎？居住環境能不能跟得上呢？高雄現在有幾個新市鎮都陸續在啟動，大家都在關注這些地方到底要怎麼定位？未來的發展潛力在哪？

周世凱表示，整個高雄在這5年的城市發展非常好，可分為北高雄、南高雄，南高雄是過往比較舊的區域，現在這邊也有了亞灣，而北高雄有更多的題材，包括我們的橋科，包括我們的橋頭新市鎮，包括台積電入主到我們的楠梓等等，北高雄是更被看好的。

▲周世凱相當看好高雄（橋頭）新市鎮的房市發展。（圖／翻攝自ETtoday房勢前瞻論壇）

周世凱特別點名高雄（橋頭）新市鎮，他表示：「該區是相當具有國際觀的一區，是許多外縣市客戶進來高雄後，第一個會看到的區域，吸引許多高階、海外歸國的科技業人士居住，高雄新市鎮裡面也是1990年後南台灣唯一有租稅減免的區域，包房屋稅、地價稅、契稅都有減免，這也是高雄市政府對高雄新市鎮的一個利多與肯定。」

周世凱指出：「高雄捷運在上半年有統計各站人口數，發現R18的油廠國小站成長了35%，R20後勁站成長了25%，顯示都因為台積電進駐的關係，顯著帶動人口紅利。」

周世凱介紹：「目前高雄新市鎮的整個生活機能都已經到位，包括全聯、麥當勞都已經進駐了，交通方面可以透過捷運站往北可到岡山樂購廣場、往南連接左營、新光三越，或是漢神巨蛋，地段條件相當卓越。」

跟著大咖建商走準沒錯。周世凱表示：「高雄新市鎮吸引不少大型建商、上市櫃建商投資，像是達麗建設，該公司累積多年在國內外的投資經驗，眼光精準，他們在高雄新市鎮捷運沿線佈局一個一個的建案，非常看好未來10年區域發展。」

最後，周世凱建議：「消費者在高雄新市鎮購屋的選擇上面，慎選一些上市公司的品牌，因為這在將來驗屋、交屋上，甚至在貸款上面都會有很大的加分，達麗建設就是非常好的選項，達麗目前區域在線新案『達麗世界學』地段、產品條件卓越，距離捷運紅線青埔站僅600公尺距離，目前已購客包括科技業、康橋國際學校教職員、企業主等等，買盤組成結構令人安心，鄰居素質佳，客戶們除了有實際的剛性居住需求，也是看準了買房要跟著科技產業、捷運建設、學校機能的不敗法則。」

▲高雄新市鎮在線新案「達麗世界學」的地段、產品條件卓越。（圖／ET資料照）

