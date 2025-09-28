住25年電梯大樓　1原因「想賣屋改租屋」！過來人勸退

▲原PO考慮租房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

很多年輕人見房價高漲、不敢出手，但也有不少人看著房子越變越貴，認為還是要先晉升有殼族再說。一名網友表示，住在25年的電梯大樓，隨著屋齡增加，大樓出現越來越多問題，由於住戶數不多，導致管委會經費有限，不少住戶已經賣掉房子或是租出去，他不禁好奇「會不會租屋其實比較好？」貼文掀起熱議。

有網友表示，跟家人住在25年的電梯大樓，隨著屋齡增加，大樓漸漸出現許多問題，戶數不多的情況下，管委會資金不太充裕，每月例行維修費用雖然負擔得起，但一旦遇到電梯或水管等大項目需更換，就讓住戶頭痛不已，「變得很多問題無法處理爛在那」，越來越多住戶選擇出售或出租，大樓品質下滑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，房子是自己的，但若想賣掉換新屋，考慮到目前地點和坪數，至少還得多貼數百萬元，財力相當吃緊，開始思考「會不會租屋其實比較好？」住不舒服就可以搬家，有東西壞掉要買新的，還可以找房東，「將來如果結婚要搬出去，到底是跟對方拚一間房好？還是租房子好？想聽聽看從租屋族晉升有殼族後，反而後悔的嗎？」

對此，網友認為，買房後多了一股安心感，「沒有耶，身為曾經租屋族跟你說，房貸雖然有壓力，加減錢還是花在自己身上，租金就是進到別人口袋裡，有去無回」、「沒後悔，租屋要承擔房東突然不給租的風險，那種不確定性感受超差」、「你也知道好房自住，有問題的出租，北漂20年，搬了11次家，現在有殼了，真的不會想再回去過租屋、搬家的生活」。

不少人表示，買房至今不曾後悔，「租屋10年後買房，完全不後悔，新房子住得舒服，敲敲打打裝潢成喜歡的風格，不用看人臉色，東西壞了也不用等房東來修，等到地老天荒，除了爽還是爽」、「完全不後悔，選擇重新裝潢，整個打造成自己喜歡的格局跟風格，搭配最新的電器家具，住一年了，只有爽」。