板橋1百貨「櫃位、餐廳撤光」全館出清　原因曝！在地人嘆可惜

▲板橋麗寶百貨廣場。（圖／翻攝自Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

近來有網友發現，位於板橋火車站旁邊的板橋麗寶百貨，館內品牌大舉撤櫃，展開全館出清活動，湯姆熊營運到8月底，僅剩秀泰影城、全家便利商店在撐著，驚呼「發生什麼事了？」貼文掀起熱論。對此，湯姆熊板橋麗寶店表示，「配合百貨商場全館整體改裝計劃，營運到8月底。」

有網友在Threads發文，「板橋麗寶百貨是發生什麼事？ 六樓主題餐廳一家，其他櫃位撤光，湯姆熊到月底，2樓剩花車」，整棟只剩影城和全家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文掀起熱論，網友紛紛表示，「聽說要長高，變成19層樓」、「整棟最頂的是廁所」、「板橋麗寶秀泰看電影還不能折抵停車費，超爛」、「某政治健身房老闆在19年問過了，年租金快千萬，且地主不缺錢，到現在25年都擺在那裡沒租，不用替他們煩惱」、「9月要改裝好像要1年，我媽那邊停車員，也被迫要去找其他場工作」、「藝奇只營業到9月1日」。

還有板橋人留言，「平常去板橋秀泰才會去那一棟，對板橋人來說吸引力真的不大，停車超麻煩，電影票也不能折抵停車費，很多時候寧願去隔壁的板橋大遠百百貨，看電影可以抵停車費，吃逛都很方便。」

▲全館出清活動。（圖／翻攝自麗寶百貨官網）



湯姆熊板橋麗寶店在臉書發文，將配合百貨商場的全館整體改裝計畫，營業到8月31日止，所持彩票及代幣將不受影響，可持續於其他分店使用，「期待我們用全新的面貌再與大家見面」。「麗寶百貨廣場」官方網站也公布，從7月4日開始舉辦「Bye Bye Sale」全館出清活動，部分商品最低下殺三折。

《ETtoday新聞雲》記者致電詢問「麗寶百貨廣場」，客服人員表示，不太清楚後續商城的營運狀況。「板橋秀泰影城」電話則是無人接聽，至截稿前尚未取得回應。

此外，今年2月新光三越台中中港店發生嚴重氣爆案件，奪走4條人命，外觀與內裝需大規模修復，暫停營業至今，終於出現曙光，傳出將於9月底恢復營運。對此，新光三越證實，「若經核可，預計9月底恢復營運。」

對此，麗寶回應，衷心感謝大家長期以來對麗寶百貨廣場的支持！經歷了13個年頭，麗寶百貨廣場於2025年8月底正式啟動「建築更新計畫」，透過建築升級、空間再優化，與市民朋友及消費者重新見面。在進入下一個新階段前，館內也特別規劃眾多品牌拍賣活動，活動至8月底。再次感謝大家對麗寶百貨廣場的關注與支持，希望能夠很快的再與大家見面。