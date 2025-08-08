3天火速成交！東森房屋靠社區螢幕廣告寫下房仲奇蹟

▲善用分眾媒體在社區場域的高效曝光，並結合科技、數據與創新內容，已成為未來業者立足市場的關鍵策略。

東森房屋再次引爆房仲圈話題，近期透過精準、強勢的分眾社區螢幕廣告策略，僅用短短3天便火速成交，為房仲行銷開啟全新篇章。這次廣告精準鎖定物件周邊500公尺內的社區電梯螢幕同步播放，憑藉高密度、高頻率、必經場域的「強制曝光」特性，刊登首日接到11通來電詢問，短短3天便完成簽約成交，展現出分眾媒體在房仲領域「精準成交密碼」的強大威力。

東森房屋總經理林境寬表示，傳統房仲多依賴網路平台，但這類宣傳是透過演算法投放，難以精準接觸到真正有需求的潛在買家。此次的驚人成交速度，正好證明社區型分眾螢幕具備「深度滲透」的決定性優勢。文化大學大眾傳播學系助理教授李貞怡指出，社區電梯螢幕因結合資訊性與娛樂性，能顯著強化住戶對品牌與廣告訊息的記憶，進而提升主動詢問與信任感。再加上電梯封閉不可避免的接觸空間，居民每天至少6次目光接觸，強化了品牌影響力，快速推動決策與實際行動。

▲根據分眾傳媒統計，社區螢幕廣告可讓來電率、互動率比起傳統DM或戶外看板提升30%至50%，若再結合精準的地理投放策略，成交週期可進一步大幅縮短。

林境寬總經理強調，善用分眾媒體在社區場域的高效曝光，並結合科技、數據與創新內容，已成為未來業者立足市場的關鍵策略。分眾廣告具備「千樓千面」的投放優勢，可依據不同社區居民屬性精準設計內容，更貼近潛在買方心理，顯著提高實際看屋機會與轉化率。根據分眾傳媒統計，社區螢幕廣告可讓來電率、互動率比起傳統DM或戶外看板提升30%至50%，若再結合精準的地理投放策略，成交週期可進一步大幅縮短。

面對AI時代的衝擊，這種「不只是曝光，更是引導行動」的行銷模式，將徹底顛覆房仲業過去的習慣，轉型為主動進入社區、引發需求的新局面。東森房屋將持續導入分眾技術，搭配AI生成內容、精準社群投放與系統數據分析，深化在地經營與客戶需求，持續引領房仲業開創全新的AI行銷模式。