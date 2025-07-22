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東森房屋、自然美合辦「創富分享會」　潛在加盟主興致勃勃

▲▼ 東森房屋,東森自然美 。（圖／記者項瀚攝）

▲今（22日）東森集團旗下的東森房屋、東森自然美於「東森廣場」K區地下街盛大舉行「東森創富分享會」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

今（22日）東森集團旗下的東森房屋、東森自然美於「東森廣場」K區地下街盛大舉行「東森創富分享會」，邀請有興趣參與加盟的朋友們共襄盛舉，除了介紹東森集團各項事業體，東森房屋加盟事業處協理蘇信閔、東森自然美加盟事業部副總羅少庭也上台詳細說明東森房屋、東森自然美的市場優勢與加盟機制。

今日「東森創富分享會」所有與會來賓聽得入神，眼神中透露出想加盟的渴望，東森房屋、東森自然美也特別準備小禮物、精緻飲品餐食，東森自然美還帶了許多美顏儀器、保養品供來賓體驗，現場互動感十足，相當熱鬧。

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東森房屋加盟事業處協理蘇信閔受訪時表示：「其他房仲品牌都是單一產業經營，全台只有東森屬集團式經營，成為加盟主最龐大的靠山，資源多，相對掌握的會員數也最多，此外還有全台流量最大的ETtoday新聞雲協助網路曝光，以及透過分眾傳媒快速深入社區，加上東森房屋自有開發協助業務員的銷售系統，是眾多房仲品牌中相當具有競爭力的選擇。」

蘇信閔表示：「當前房市交易較為冷清，反而是東森房屋的機會，業務員會更傾向選擇具有集團資源當作靠山的品牌，當其他品牌仲介只能去做其他兼差時，東森集團還有自然美、直銷、分眾傳媒等事業體能夠提供業務員們另一分被動收入。」

▲▼ 東森房屋,東森自然美 。（圖／記者項瀚攝）

▲「東森創富分享會」中，東森自然美還帶了許多美顏儀器、保養品供來賓體驗，互動感十足。（圖／記者項瀚攝）

東森自然美加盟事業部副總羅少庭受訪時表示：「東森自然美最大的優勢之一，就是擁有最強大的AI儀器、大數據資訊，以此讓加盟主更容易上手，並給予客戶最優質的服務，落實東森集團『東森嚴選』的理念，實現東森自然美大美麗、大健康的核心價值。」

羅少庭表示：「東森自然美提供了讓加盟主們快速轉型、快速回本的一整套免費取得儀器的致富方案，此外還有完整扎實的教育訓練以及東森集團多元的事業體給予各項支援，絕對是加盟主的最佳選擇，目前東森自然美全台店數300家，目標開到500家飽和，歡迎懷有創業夢想以及希望轉型的美業同仁，加入東森自然美行列，一起賺大錢。」

關鍵字：東森房屋東森自然美創富分享會加盟主說明會

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今（22日）東森集團旗下的東森房屋、東森自然美於「東森廣場」K區地下街盛大舉行「東森創富分享會」，邀請有興趣參與加盟的朋友們共襄盛舉，除了介紹龐大的東森集團各項事業體，東森房屋加盟事業處協理蘇信閔、東森自然美加盟事業部副總羅少庭，詳細介紹東森房屋、東森自然美的市場優勢與加盟機制。

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