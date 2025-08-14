美商業房地產市場低迷！　建商開票下滑、市場明顯收縮

▲美國商業房市低迷。（圖／Pixabay）



美國商業與工業地產市場持續低迷，建築師事務所的開票量再度下滑，反映房地產開發需求疲軟與經濟不確定性延續。根據美國建築師協會（AIA）與Deltek公布的最新數據，6月建築開票指數（ABI）降至46.8，較5月的47.2再度下探，並連續低於50的榮枯線，顯示市場整體收縮。

AIA首席經濟學家貝克（Kermit Baker）指出，全國商業活動仍顯疲弱，儘管美國南部地區自去年10月以來首度出現微幅成長，但其他地區普遍仍在衰退，只是降幅有所趨緩。從各類型項目來看，商業、工業及政府機構相關建案稍有穩定跡象，但多戶住宅仍是拖累整體表現的主要原因。

數據顯示，6月「新案詢問指數」升至53.6，創下去年秋季以來新高，反映業主詢案意願回升；然而，「新設計合約價值指數」僅46.0，且已連續16個月萎縮，代表詢案尚未轉化為實際簽約與收入。

AIA最新「中期建設支出預測」指出，今年全美非住宅建築支出（未調整通膨）預估僅成長1.7%，明年小幅升至2%。其中，製造業設施支出今年預計下滑2%，2026年再減2.6%；相對而言，公共機構設施支出則預計今年成長6.1%，明年續增3.8%。

業界分析，高利率、通膨壓力、國際貿易限制、勞動力政策收緊及材料價格波動，都是導致業主推遲開案的重要因素。多家事務所表示，客戶在融資與成本預測不確定性下傾向保守觀望，設計與施工階段的啟動時程因此延後。

市場觀察認為，短期內若通膨控制、利率回落、國際貿易環境改善，或政府推出大型基礎建設計畫，才有可能刺激新案啟動。目前新案詢問量回升雖屬正面訊號，但距離實際帶動營收仍有不小距離，未來數月將是關鍵觀察期。