為了學區想換房！一票建議「先賣再買」　過來人嘆：一等就3年

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有屋主為了小孩學區想要換房，面臨「先買再賣」和「先賣再買」的選擇時，非常擔心資金壓力會影響到生活，尤其在不確定能順利賣出舊房的情況下。對此，信義房屋專家直言，若是資金運作有較大顧慮的家庭，「先賣再買」通常較穩妥，避免新舊房之間的資金鏈條過於緊張，導致生活上不便。

原PO在「買房知識家」表示，為了小孩學區想換房，先買再賣的話，實在很擔心資金壓緊、難生活，便考慮是不是要先賣再買？另外，因為目前還住在房子裡，他也擔心帶看會影響銷售價格，不知如何是好。

貼文吸引熱心網友分享各自經驗，「直接讀私小私中說不定會便宜些，一年花20幾萬，國小畢業英檢初級，貼個10幾萬讀私小畢業英檢中級，省略買賣房屋搬家的困擾，說不定更適合」、「我們也是為了小孩學區（管制學區）換房，第一次兩房換大，第二次為了學區都是先賣再買，同時進行。不過壓力真的會比較大，如果對方動作慢一點資金就會比較緊張」、「我們是先賣後買，結果還沒買到，一等就是3年了。」

也有人表示，「爛房子就算搬走，也不一定會賣得比較好；好房子就算不搬，也是有人喜歡」、「可以先去租學區房，舊家邊租邊賣」、「我自己是先賣後買，中間我是先找地方住搬出去，舊房子有整理好、油漆過、該修理的都修好比較好賣。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對於資金運作有較大顧慮的家庭，還是建議「先賣再買」是較穩妥的方式。若有把握能有效利用時間，將新舊房的過渡期規劃得當，亦可順利完成交易。