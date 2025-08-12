上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子34.67%股權

▲上曜總經理曾鵬光12日表示，上曜及世紀民生計畫公開收購詠昇電子(6418)，目標收購為34.67%股權。（圖／記者張雅雲翻攝）

記者張雅雲／高雄報導

上曜（1316）及世紀民生（5314）12日股票雙雙暫停交易，2家公司下午4點30分同步舉行重大訊息記者會，說明董事會決議，總經理曾鵬光表示，上曜及世紀民生計畫公開收購詠昇電子(6418)，目標收購為34.67%股權，計畫推動產業整合及大幅增強集團技術實力。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣證券交易所與櫃買中心11日公告，上市公司上曜建設開發股份有限公司與上櫃公司世紀民生科技股份有限公司因有重大訊息待公布，自8月12日起同步暫停交易。上曜表示，將於重大訊息公布後再申請恢復交易。

上曜集團包括上曜及斐成、永捷、信立及世紀民生等5家上市櫃公司。根據該集團事業版圖顯示，上曜建設主攻豪宅市場開發、世紀民生則布局AI智能健康產業市場，並跨足機器人、無人機等市場。

▲上曜集團近年透過併購與策略合作，已擴大營運規模並多元化發展，總市值突破新臺幣400億元。（圖／記者張雅雲攝）

曾鵬光12日在上曜重訊記者會表示，詠昇電子成立37年，為專業連接器與訊號傳輸線製造商，專注於利基型產品市場，應用涵蓋工業、汽車、醫療、物聯網、智慧穿戴、電競及自駕車等領域，並獲得廣泛客戶肯定。

他指出，隨著物聯網與AI應用持續擴張，詠昇電子的產品需求將穩定成長。此次預計收購34.67%股權，未來將結合集團資源，推進智慧穿戴與醫療健康應用的發展，提升三方協同效益，並拓展國內外市場機會。

上曜集團近年透過併購與策略合作，已擴大營運規模並多元化發展，總市值突破400億元。詠昇電子去年營收接近8億元。曾鵬光強調，隨著集團資源導入，詠昇電子的業務佈局將獲得有力支持，預期後續成長動能可望顯著提升。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」