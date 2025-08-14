租屋好消息！北市「友善屋源」首批500屋釋出　供長者租補族

記者董美琪／綜合報導

台北市政府為了讓租屋市場更加透明且友善，於8月4日由市長蔣萬安正式宣布推出「友善屋源」標示，並號召房東、仲介業者及租屋廣告平台共同響應「五個歡迎」，包括歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補。未來民眾找房時，只要認明這個標示，就能快速辨識哪些房東對租客更友善，讓租屋過程更省時、更安心。

蔣萬安指出，根據《經濟學人》2024年全球宜居城市排名，台北市在全球名列第66名，屬於前段班。雖然整體宜居程度優良，但許多長者、學生與青年在租屋過程中，仍常因年齡、設戶籍或申請租金補貼被房東拒絕，有時甚至被額外加價，讓租屋族感到無奈。

▼北市推500間「友善屋源」，長者與租補族找房超方便。（圖／台北市政府）



北市府過去就已與租賃服務及仲介業者合作，確保提供正確且即時的租屋資訊。這次新增的「友善屋源」標示，目的是讓房東與房客媒合更加順暢。當房東提供房源、租客尋找房子時，只要看到這個標示，就能立即判斷是否符合需求，不必花時間反覆詢問，提升整體效率。

地政局長王瑞雲表示，截至今年五月，「友善屋源」已有500個房源上架，多數房源同時符合五大歡迎條件中的三項以上。目前正與崔媽媽基金會積極洽談，希望結合地政局、社會局及民政局的力量，推出第二波友善屋源。此外，亦計畫與大型租屋平台合作，讓更多有愛心的屋源能被真正有需要的民眾看見。

北市府同時與台北市不動產租賃服務業、仲介業及租屋廣告平台合作，推廣「五個歡迎」關鍵字，鼓勵房東在刊登租屋廣告時清楚標示這些條件。如此一來，租客在搜尋時更容易篩選出合適物件，減少資訊不透明的困擾，讓找房過程更有方向感，也降低被拒絕的機會。

蔣萬安強調，「友善屋源」不僅是政策設計，更是推動友善租屋文化的重要起點。他期望這項標示成為房東與租客間傳遞善意的橋樑，促進市場健康與互信。他誠摯邀請更多房東、業者及廣告平台加入響應，提供更多符合「五個歡迎」條件的房源，幫助長者、學生、青年，以及需要設戶籍或申請租金補貼的民眾，更快找到合適住處。

民眾如想了解更多資訊，可透過台北市政府地政局「友善屋源專區」查詢，或直接洽詢地政局，取得最新且完整的租屋相關服務。