ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

永和地標麥當勞「切割完成」　房東現身認降租

記者項瀚／台北報導

永和地標竹林路麥當勞撤出3年多，每月開45萬元招租無果，房東實施「切割術」，將把1~2樓、3~4樓切開。而透店格局、屋況翻新完工，現在1樓短租給特賣會，房東還是努力招租中，她坦言店面市場不如從前，整棟每月調降成38萬元。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

▲▼ 永和竹林路 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永和地標竹林路麥當勞撤出3年多，現在1樓短租給特賣會。（圖／記者項瀚攝）

永和地標竹林路麥當勞在2022年歇業，躍上各家媒體版面，引發網友熱議。《ETtoday新聞雲》報導，麥當勞剛撤出時，房東以每月45萬元整棟招租，且房仲強調已是降租後的價格。

不過，過了1年多該透店仍沒有租掉，招租刊登也在網上下架。知情房仲透露，是因為房東另有想法，決定實施「切割術」，未來將把1~2樓、3~4樓分開招租，著手進行格局改變的工程。

而近期，該透店重新回到招租市場，在《591房屋交易網》上以整棟每月38萬元招租，對比過去45萬元開價再度調降。且從刊登照片來看，整間透店內部可說是大翻新。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲竹林路麥當勞開業多元，已是永和地標，但在2022年撤出 。（圖／翻攝自Google Maps歷史資料）

記者實地走訪，目前該透店1樓短租給內衣特賣會，據店員說法，特賣會只會到9月1日，之後可能還會有其他場，而2樓以上空間目前則空置中。

記者找到這間地標透店的房東林小姐，她坦言：「以前麥當勞每月租40幾萬元，我也知道，現在的時機不如從前，難用以前的行情租掉，店面大約在半年前大翻新完工，管線重拉、也特別做了防水。」

林小姐說：「竹林路區公所商圈，是永和商業區的精華地段，但整棟4樓可能面積還是太大，因此才彈性調整，可以變成1~2樓當店面租，3~4樓則當作辦公室、工作室招租。」

林小姐說：「希望店面租給連鎖品牌，就像過去麥當勞一樣，租期比較穩定，很期待像是康是美這種連鎖零售業，或是星巴克這種咖啡甜點店。」

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「在麥當勞、星巴克相繼撤出之後，竹林路商圈對比以前稍顯沒落，且停車不方便也是硬傷之一，但即便如此，竹林路、區公所一帶仍是永和的指標商圈，具有人流基本盤，屈臣氏、康是美、大樹藥局等大型品牌依舊在此區經營。」

林明賜分析：「麥當勞房東將透店切開分租，是聰明的策略，店面月租總價壓在25萬元以內能吸引業者進駐，預期未來要整棟租給同一業者的機率不高。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲永和竹林路地標透店小檔案。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：永和竹林路麥當勞租金招租大家房屋房東

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

西屯H1預售賣出137億　一類物件賣贏百坪豪宅

2025年上半年豪宅、豪辦的聚落西屯區，整體預售市場繳出137億元的銷售量，其中台中七期市政中心住宅與商辦6案，合計就貢獻近80億元成交量。其中銷冠王獎落微型商辦、興富發「市政壹號廣場」一案就佔了25.53億元。

4分鐘前

70年廢墟8600萬成交　新屋主曝開發進度

高雄新興區發展早，南海街有間70年老屋，周邊雜草密布，建物外觀斑駁老舊，空置多年外觀堪稱廢墟，近期開始圍起圍籬，實登顯示，該透天去年已成交，成交價為8600萬元。而新買家為匯安營造。信義房屋專家表示，今年老屋收購相較去年出現大幅減少。

1小時前

鐵粉相挺　富豪擲2.69億「整層收編」七期豪宅

在房市一片低迷之際，台中高價住宅市場卻展現出品牌韌性。近期七期豪宅社區「寶輝秋紅谷」再傳驚人交易，據實登顯示，一名「寶輝花園廣場」的住戶，直接以總價 2.69億元一次收下整層戶別，有趣的是賣方，也同樣是品牌粉絲，持有多戶「寶輝秋紅谷」。

2小時前

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

去年9月央行打炒房措施效果顯著，代表房市買氣的「家戶購屋比」上半年降回2016年房地合一稅水準，僅1.4%，代表每百戶中僅有1.4戶買房。觀察六都，高雄買氣下降最明顯。

3小時前

新青安後求貸無門　台中建經協會：引民入局再屠殺

新青安本是政府美意，而政策在引發房屋搶購潮後，間接引發央行祭出打房政策，造成大批民眾「求貸無門」的狀況，而新青安貸款2026年7月底即將落日，台中市建築經營協會理事長楊志鵬則無奈表示：「引民入局再屠殺，會失去民心、失去天下。」

3小時前

2380→2180萬！　仁武凶宅降價遭諷「日幣賣合理」

高雄市仁武區有間透天雙車墅，因前租客燒炭自殺而成為凶宅，有網友在臉書以2180萬元開價求售，並強調「降價了！且有議價空間」，在網路上引發熱議，有網友建議「合理價2180萬日幣有機會3個月內賣出」。

4小時前

永和地標麥當勞「切割完成」　房東現身認降租

永和地標竹林路麥當勞撤出3年多，每月開45萬元招租無果，房東實施「切割術」，將把1~2樓、3~4樓切開。而透店格局、屋況翻新完工，現在1樓短租給特賣會，房東還是努力招租中，她坦言店面市場不如從前，整棟每月調降成38萬元。

6小時前

台積電帶動「科技園區金三角」　大咖建商卡位高雄新市鎮

AI 時代來臨，正加速改寫南台灣的產業版圖，南台灣要起飛了。「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集邀請2位重量級來賓，淡江大學財務金融系教授聶建中以及國內代銷龍頭海悅機構海宇總經理周世凱，一同解析南台灣作為台灣的科技AI產業重鎮的原因，此外更解說該如何分析南台灣的房市，如何看待「南台灣矽谷」所帶來的房市效益與先機。

6小時前

18年凶宅成禁地　女老師誤住疑卡陰「上課中崩潰」

楊忠平殺害任女後，為了方便棄屍，萌生分屍的念頭，他拿出水果刀想肢解屍體，但因關節處切不斷，所以作罷，接著他將任女的左手掌放入鋁製湯鍋中烹煮，心想煮熟後應該比較容易肢解，但又嫌麻煩，最後決定放棄。折騰了一夜的楊，扯下自家窗簾，包裹滿是傷痕的屍體，放在陽台，轉身倒頭就睡，打算隔天深夜載往偏僻山區棄屍，沒料到還沒行動就被發現，最後狼狽遭逮。

8小時前

繼恆大後最大！華南城遭香港高院清盤　債務黑洞曝光

根據多家港媒消息，香港高等法院於11日對中國房地產開發商「華南城」頒布清盤令。從資產規模來看，這起事件是繼中國恆大之後，規模最大的中國房企破產清算案。華南城財報顯示，截至2024年底，公司總負債達港幣609億元（約合新台幣2319億元）。

18小時前

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

18年凶宅成禁地　女老師誤住疑..

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買..

墾丁老店頻收攤　知名運動品牌整..

永和地標麥當勞「切割完成」　房..

上半年拆近3千件！　北市建管處..

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8..

飯店「這5物品」最髒！前員工爆..

2380→2180萬！　仁武凶..

捨年收租480萬不要　東區比基..

台韓打房「全球最重」　他諷：不..

ETtoday房產雲

最新新聞more

西屯H1預售賣出137億　一類..

70年廢墟8600萬成交　新屋..

鐵粉相挺　富豪擲2.69億「整..

家戶購屋比降至1.4%　買氣重..

新青安後求貸無門　台中建經協會..

2380→2180萬！　仁武凶..

永和地標麥當勞「切割完成」　房..

台積電帶動「科技園區金三角」　..

18年凶宅成禁地　女老師誤住疑..

深圳巨企也撐不住！華南城債務爆..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366