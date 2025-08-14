永和地標麥當勞「切割完成」　房東現身認降租

記者項瀚／台北報導

永和地標竹林路麥當勞撤出3年多，每月開45萬元招租無果，房東實施「切割術」，將把1~2樓、3~4樓切開。而透店格局、屋況翻新完工，現在1樓短租給特賣會，房東還是努力招租中，她坦言店面市場不如從前，整棟每月調降成38萬元。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

▲永和地標竹林路麥當勞撤出3年多，現在1樓短租給特賣會。（圖／記者項瀚攝）

永和地標竹林路麥當勞在2022年歇業，躍上各家媒體版面，引發網友熱議。《ETtoday新聞雲》報導，麥當勞剛撤出時，房東以每月45萬元整棟招租，且房仲強調已是降租後的價格。

不過，過了1年多該透店仍沒有租掉，招租刊登也在網上下架。知情房仲透露，是因為房東另有想法，決定實施「切割術」，未來將把1~2樓、3~4樓分開招租，著手進行格局改變的工程。

而近期，該透店重新回到招租市場，在《591房屋交易網》上以整棟每月38萬元招租，對比過去45萬元開價再度調降。且從刊登照片來看，整間透店內部可說是大翻新。

▲竹林路麥當勞開業多元，已是永和地標，但在2022年撤出 。（圖／翻攝自Google Maps歷史資料）

記者實地走訪，目前該透店1樓短租給內衣特賣會，據店員說法，特賣會只會到9月1日，之後可能還會有其他場，而2樓以上空間目前則空置中。

記者找到這間地標透店的房東林小姐，她坦言：「以前麥當勞每月租40幾萬元，我也知道，現在的時機不如從前，難用以前的行情租掉，店面大約在半年前大翻新完工，管線重拉、也特別做了防水。」

林小姐說：「竹林路區公所商圈，是永和商業區的精華地段，但整棟4樓可能面積還是太大，因此才彈性調整，可以變成1~2樓當店面租，3~4樓則當作辦公室、工作室招租。」

林小姐說：「希望店面租給連鎖品牌，就像過去麥當勞一樣，租期比較穩定，很期待像是康是美這種連鎖零售業，或是星巴克這種咖啡甜點店。」

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「在麥當勞、星巴克相繼撤出之後，竹林路商圈對比以前稍顯沒落，且停車不方便也是硬傷之一，但即便如此，竹林路、區公所一帶仍是永和的指標商圈，具有人流基本盤，屈臣氏、康是美、大樹藥局等大型品牌依舊在此區經營。」

林明賜分析：「麥當勞房東將透店切開分租，是聰明的策略，店面月租總價壓在25萬元以內能吸引業者進駐，預期未來要整棟租給同一業者的機率不高。」

▲永和竹林路地標透店小檔案。（表／記者項瀚製）

