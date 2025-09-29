月繳3萬房貸扛不住　人妻急求助「只能賣房嗎？」內行曝1招急救

▲原PO擔心房貸繳不出來。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是很多人的人生目標，不過簽約以後就要展開漫長還款之路，甚至有些人每個月一半薪水都拿去繳房貸。有網友指出，夫妻在2017年購入一間房產，每月房貸3萬元，但收入有限，擔心長期無法負擔，萌生賣屋念頭。貼文曝光，網友建議可先與銀行協商，嘗試「展延」或調整還款方式。

有網友在臉書「買房知識家」發文，2017年買房，房子登記弟弟的名字，但頭期款跟房貸都是夫妻倆繳的，後來用贈與的方式轉至她的名下。目前房貸有兩筆，傳統房貸剩餘約450萬元，以及理財型房貸額度330萬元，總計餘額約750萬元，每月需繳約3萬元。

原PO透露，夫妻兩人薪水合計僅7至8萬元，她因病一度無法工作，只能吃老本，並靠丈夫的收入支撐，雖然近期恢復上班，但擔心隨時可能再度失去收入來源，且丈夫還有背負信貸與卡債。

她坦言，若選擇賣房，必須面臨房地合一所得稅問題，再扣除房貸餘額後，能拿到的現金所剩不多，因此遲遲難以做決定，加上夫妻倆已經50歲左右，沒有老家可以回去住，還有孩子要養，讓她對未來充滿憂慮，「我感覺都無解了，似乎撐到不能撐了就只能選擇賣房」。

對此，許多網友建議跟銀行溝通，「可以跟銀行商量展延，先一陣子繳息不還款，半年或一年，可以談的，去試試看」、「一開始贈與的時候就踏出錯誤的第一步了！跟銀行談，撐到自住滿6年」、「先辦寬緩一年一簽」、「可以跟銀行商量，貸款的部份是否可延期年數，如果是20年，改成30年還，這樣一個月可少付7、8千吧」。多數網友勸他不要賣，「這間賣了以後你們要買房更不可能，年紀也大了，將來沒法工作租房子錢從哪來？生活費也是問題」、「賣掉房子損失很大，因為可能買不了另一間房子」。

也有網友分享朋友的故事，「跟我朋友一樣，他們夫妻為了有安身之地，不得已白天送報紙兼送羊奶，送完就跑外送，晚上跑多元計程車，夫妻兩同心協力努力不懈的工作還錢！他們身體也沒有很好，但與其沒了房子，租房子也不好找，還要看人臉色，不如辛苦一點賺錢」。