雙薪200萬「買2450萬的房」會太硬嗎？一票搖頭...內行給答案了

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲夫妻倆已經準備了500萬元的自備款。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

買房前，通常會先評估自身的經濟狀況，近日就有網友發文表示，她跟老公的年薪合計200萬元左右，至於自備款則有500萬元，如果他們想買2450萬元的房子，會不會太硬？貼文曝光後，引起討論，信義房屋專家認為，其實依財務狀況來說，好像是可以的，但如果想多存一點錢再買也沒關係。

這名網友在Dcard上，以「請問這樣買房負擔會太大嗎」為標題發文，提到她跟老公都在雙北工作，且為公務人員，他們的年薪合計有200萬元左右，沒有生小孩的打算，且沒有其他貸款。原PO透露，兩人已經存了500萬元的自備款，如果以他們的條件來看，買一間2450萬元的房子，會不會太硬呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得太重」、「我覺得偏硬，但沒生小孩的話好像又還好」、「可以試試每月存8萬假裝是繳貸款，用剩下的錢生活能否夠」、「貸款很難貸，至少自己要準備3成當頭期款」、「降低房屋購入成本，把省下的錢做裝潢，一樣可以住得很舒服」、「這個價格蠻硬的喔，而且房子還要裝潢、家電，每個月還要繳管理費」、「自備款太少了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，扣除自備款後，假如貸1900萬元、貸款年限30年，除下來一個月大概繳7萬元、一年84萬元，所以就財務狀況來看，好像是可以的，但他們若想多存一點錢再買也沒關係，今年或明年買，應該是差不多的。

關鍵字：雙北公務員買房信義房屋曾敬德Dcard

