30歲出頭看新建案！代銷問1句...房產專家苦笑「射那麼兇？」

記者周亭瑋／綜合報導

主計總處最新統計揭露，去（2024）年未滿30歲年輕人的平均年所得，來到55.9萬元，換算月薪約4.66萬元，不僅高於2023年的 54.5萬元，也創下歷史新高。這讓房產專家何世昌不禁想起，30歲出頭時去看房的過往，更笑說「新世代收入遠遠贏過多年前的我，期勉大家不斷努力，總有一日圓了買房夢。」

何世昌在臉書提到，他30歲出頭時去看一處新建案，當時鎖定一戶26坪、總價約1300萬的兩房，結果銷售阿姨一聽完預算，立刻追問，「那你家要幫你出多少？」

這番話讓他嘴角勉強掛笑，心裡卻忍不住暗罵「這阿姨是長弓手嗎？守備範圍那麼大、射那麼兇？」不過，他也直言，許多房仲銷售人員真的很直來直往，但其實無惡意，因為心裡只想著業績。

最後，他也不禁感嘆，雖然社會上常有人說「一代不如一代」，但現實中仍有許多年輕人努力打拚，靠實力逐步提升收入，「新世代充滿著活力，而且收入遠遠贏過多年前的我。期勉大家不斷努力，在職場上高昇加薪並且鑽研理財，總有一日圓了買房夢。」

對此，網友們紛紛回應，「沒爸媽幫忙，有幾個能30歲靠自己在六都買新房」、「數據失真，完全失真」、「靠自己努力買房，通常至少也要存個五年，這五年的時間先吃房價20%的漲幅」、「政府又拿平均來騙人了」。