冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉　租屋妹驚呆！網嚇：很容易爆炸

▲冰箱。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少房東會提供小型冰箱給租客，相信許多人都遇過「冰箱結霜」的狀況，有人選擇自行除霜，就有一名女網友表示，為了幫家中小冰箱除霜，竟拿一字螺絲起子敲冰，沒想到一個不小心打破冷凍金屬板，冷媒瞬間噴出，導致冰箱壞掉。對此，一票網友驚呼「沒爆炸真的是妳運氣好！」

女網友在Dcard發文，因為冰箱結霜太嚴重，又不想花時間等自然除霜，於是直接動手用工具敲除冰霜，結果角度沒掌握好，不小心戳破冷凍層，導致冷媒外洩，「被裡面的（應該是冷媒之類的東西？）噴了一臉，現在破了一個洞在那邊。」

她隨後緊急上網求助，詢問是否能暫時用泥鐵膠封住破洞，「我還是會給房東維修費，只是想說能不能撐到要退租時再補償給房東，有沒有人知道這樣修起來會不會很貴？」

貼文曝光，不少網友緊急勸阻，「這動作很危險…一不小心就爆炸，今天換冰箱小事，如果房間燒掉才恐怖」、「提醒樓主注意，有些冰箱冷媒是易燃的，冷媒外洩務必注意通風及避開火源」、「這你能活著算運氣好」、「不要亂敲，會死人的」。

也有許多人建議她直接更換冰箱，「我也幹過這種事，我最後買一台賠給房東了，因為修理好像更貴」、「很少人在修這個，維修價格跟買二手的差不多」、「直接買同型號二手的」、「維修2500-3000基本上都夠買新的了」。

還有網友分享小冰箱除霜的技巧，「把冰箱清空，裝一大杯純熱水以及一個臉盆放入冰箱，拔掉插頭稍等，大約每半小時重換一杯熱水，冰融很快，融下的水有大半會融到臉盆裡，沒融完的也軟化很多，輕輕鬆鬆就可以把剩下的冰都鑿下來」、「直接拿電風扇吹結霜，地下放一個空水盆接更快，還不用換水」。