ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉　租屋妹驚呆！網嚇：很容易爆炸

▲▼108學年度學科能力測驗闈場試車，教師專用冰箱。（圖／記者林敬旻攝）

▲冰箱。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少房東會提供小型冰箱給租客，相信許多人都遇過「冰箱結霜」的狀況，有人選擇自行除霜，就有一名女網友表示，為了幫家中小冰箱除霜，竟拿一字螺絲起子敲冰，沒想到一個不小心打破冷凍金屬板，冷媒瞬間噴出，導致冰箱壞掉。對此，一票網友驚呼「沒爆炸真的是妳運氣好！」

女網友在Dcard發文，因為冰箱結霜太嚴重，又不想花時間等自然除霜，於是直接動手用工具敲除冰霜，結果角度沒掌握好，不小心戳破冷凍層，導致冷媒外洩，「被裡面的（應該是冷媒之類的東西？）噴了一臉，現在破了一個洞在那邊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她隨後緊急上網求助，詢問是否能暫時用泥鐵膠封住破洞，「我還是會給房東維修費，只是想說能不能撐到要退租時再補償給房東，有沒有人知道這樣修起來會不會很貴？」

貼文曝光，不少網友緊急勸阻，「這動作很危險…一不小心就爆炸，今天換冰箱小事，如果房間燒掉才恐怖」、「提醒樓主注意，有些冰箱冷媒是易燃的，冷媒外洩務必注意通風及避開火源」、「這你能活著算運氣好」、「不要亂敲，會死人的」。

也有許多人建議她直接更換冰箱，「我也幹過這種事，我最後買一台賠給房東了，因為修理好像更貴」、「很少人在修這個，維修價格跟買二手的差不多」、「直接買同型號二手的」、「維修2500-3000基本上都夠買新的了」。

還有網友分享小冰箱除霜的技巧，「把冰箱清空，裝一大杯純熱水以及一個臉盆放入冰箱，拔掉插頭稍等，大約每半小時重換一杯熱水，冰融很快，融下的水有大半會融到臉盆裡，沒融完的也軟化很多，輕輕鬆鬆就可以把剩下的冰都鑿下來」、「直接拿電風扇吹結霜，地下放一個空水盆接更快，還不用換水」。

關鍵字：冰箱結霜冷媒緊急敲冰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉　租屋妹驚呆！網嚇：很容易爆炸

不少房東會提供小型冰箱給租客，相信許多人都遇過「冰箱結霜」的狀況，有人選擇自行除霜，就有一名女網友表示，為了幫家中小冰箱除霜，竟拿一字螺絲起子敲冰，沒想到一個不小心打破冷凍金屬板，冷媒瞬間噴出，導致冰箱壞掉。對此，一票網友驚呼「沒爆炸真的是妳運氣好！」

41分鐘前

7月房地合一稅收創今年新高　信義：不代表房市轉熱

7月個人房地合一稅收58.2億元，雖然年減2成，但創今年單月新高。信義房屋專家表示，7月市況並沒有明顯優於上半年，不能解釋成房市好轉，只能說新北是有「大砲」出現。

50分鐘前

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄鐵工廠「骨架」

素有「基隆王」之稱的白天鵝機構2年前以5.92億元，購入安樂區歇業汽旅，改建為指標新案「白天鵝安幔」，銷售成績不錯。如今再出手購入安樂區帶殼土地，以2.68億元買下麥金路上只剩下骨架的廢棄鋼鐵工廠，包含650坪住宅用地。

1小時前

1.8億入手賣8億！　「人蔘王」入手鬼樓半年火速求售

匯智集團多年前因涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下一棟位於大社觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，今年初由「人蔘王」以1億8048萬元得標，才持有半年，整棟又開價8億元出售，等於加價6億1952萬元，大漲3.4倍。

3小時前

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬崩潰：冰箱都是蛆！

近年房東「遇人不淑」的案例層出不窮。台中南區一名房東就親身經歷了一場「租屋噩夢」，租客從入住後繳租不穩、積欠水電瓦斯費，最後甚至把房子搞得宛如廢墟，退租後留下滿室垃圾與蟑螂，讓房東氣到頭痛直呼：「買了千萬房子租給人，結果還要倒貼！」

4小時前

大樓公共電費「是自家4倍」收帳單嚇到！過來人曝1招：少繳1千多

台電每年6至9月會實施季節電價，而隨夏天來臨，電費問題常會引發網友關注，有網友指出，收到最新一期的電費帳單，發現公用電費居然是流動電費的4倍。貼文曝光，網友點出公電飆高的潛在兇手，「建議大樓各棟都關一台電梯起來，相信我，會省很多電」，也有人建議檢視大樓申請電量。

4小時前

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價回到2年前

嘉義受台積效應影響，近年房價有明顯漲幅。西區具備市中心完整生活機能，一向是自住客購屋熱區，不過近期受限貸令貸款難影響，專家表示，買氣比第七波信用管制前明顯萎縮6成，市場氛圍趨於觀望，中古房市直接回到2年前房價水準。

4小時前

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

開春時，台中市首棟突破單價百萬元的頂級豪宅，中低樓層一戶因屋主涉嫌詐騙，而進入法拍市場，該物件底價9723萬元，最終以9808.8888萬元成交，沒想到當初出手的年輕男子，今（14）又因非法吸金再次被檢調捕獲起訴。

5小時前

被迫新青安給爸媽買房！女大生撐不住「求銀行寄警告信」

買房對許多年輕人來說是一大壓力，就有一名女大生表示，自己因為父母情勒，被迫用新青安買下一間房，原以為能安定住處，卻成了惡夢的開始。父親遭裁員，家中債務不斷累積，房貸卻總被擱置，讓她被迫變賣筆電、遊戲機來補缺。無奈之下，她甚至想出「請銀行寄通知警告」的方法，好讓父母面對現實，引發話題。

5小時前

台南捷運藍線加速推進　卡位軌道經濟先機

台南捷運近日有重大進展，國發會於3月24日，審議通過台南市捷運第一期藍線的綜合規劃報告。台南市政府將依相關單位意見修正後，儘速送行政院核定，預計於2026年底動工。

5小時前

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程8..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬..

父母過世房子就是小孩的？少1步..

ETtoday房產雲

最新新聞more

冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉！..

7月房地合一稅收創今年新高　信..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬..

大樓公共電費「是自家4倍」！網..

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價..

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

台南捷運藍線加速推進

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366