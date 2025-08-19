台南捷運藍線加速推進　卡位軌道經濟先機

▲住宅新顯學，卡位軌道經濟先機。

台南捷運近日有重大進展，國發會於3月24日，審議通過台南市捷運第一期藍線的綜合規劃報告。台南市政府將依相關單位意見修正後，儘速送行政院核定，預計於2026年底動工。

台南捷運第一期藍線全長約8.39公里，貫穿永康、東區、仁德等人口密集核心。共設置10座高架車站，串聯醫療、學校、娛樂、休閒、文藝及交通轉乘節點，提升城市跨區通勤便利性，並促進區域的經濟發展。

平實重劃區層峰聚落 媲美台北信義計畫區

▲住近平實重劃區，近鄰南紡購物中心。

同時，由捷運驅動的軌道經濟，將長期推升房市需求。其中位在平實重劃區的藍線捷運平實轉運站，依台南市政府交通局資料指出，預計未來可轉乘捷運綠線，成為雙捷交匯站點。加上該區擁有佔地2.1萬坪平實公園，旗艦南紡購物中心1、2期，成為備受矚目的新富層峰指標地段。

據實價登錄資料顯示，在第一期藍線捷運行經的平實重劃區，周邊新案房價已坐穩5字頭，是引領東區及鄰近永康房價創高的推案熱區。

「聯上豐實」約車行5分鐘 近取平實重劃區

雙上市櫃品牌建商所推出的「聯上豐實」，坐落永康核心，短短數分鐘，就能直取平實重劃區，同享平實重劃區豐富機能。近5000坪系列開發，將大手筆開拓齊質街廓，用地標建築為地貌升級，創造全新區位價值。

此外，行車約5分鐘可直上大灣交流道，往北約20分鐘進南科園區，往南轉場仁德交流道，約20分鐘到台南高鐵站。居中的絕佳地利，不論往南科日常通勤或是轉乘高鐵，都無往不利。加上永康發展成熟，繁華不需等待，所以在南科工作，回永康生活，成為南科就業族群，選擇在永康安居落戶的新趨勢。

優秀從住開始 12年國教全齡學區校園首席

求學之路可以很近，「聯上豐實」從選地開始就為爸媽分憂解勞。國小走路約5分鐘，出門轉角進校門，節省接送時間，早上不再匆匆忙忙。讓孩子每天多睡半小時，睡飽學習效率更好。與永仁高中面對面，超過2萬坪廣闊校地，具備寬敞活動場域。完全中學學制，國中部就讀滿一學年以上，可報名直升高中部，完善12年國教學區，教育環境量身訂製，讓爸媽放心也省心。

捷運帶動城市進化 「聯上豐實」自住置產首選

▲12年國教學區，雙校園首席。

隨著台南捷運藍線推動，城市版圖將複製雙北捷運成功經驗，持續進化而擴大，大幅增加捷運沿線房市潛力。「聯上豐實」車行僅需約5分鐘，就到平實重劃區，且雙捷交匯的站點。在永康能以更具優勢的價位，擁有南紡購物中心的頂級時尚，以及萬坪公園綠地的廣袤遼闊。

直面校園的特殊利基，不僅帶來舒適的視野棟距，也幫忙碌的爸媽減壓，不需為了孩子往返接送和就學問題操心。「聯上豐實」憑藉其優越地理位置與卓越產品規格，成為台南永康置產自住的首選。尤其現在捷運開發之初，從低基期開始儘早佈局，正是展望未來享受通車紅利的最佳時機。

