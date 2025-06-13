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台南東區指標建案「宏福悅」雙強聯手打造高品質住宅、搶佔未來燙金門牌！

▲▼顯圖,宏福悅,台南東區,宏福實業,志竤建設。（圖／取自影片）

房產中心／綜合報導

台南房市持續看漲，精華地段更是炙手可熱！位於台南最精華的東區，向來是富人首選的居住地，其完善的生活機能與便捷的交通網絡，長期以來備受青睞，隨著未來捷運藍線、平實轉運站、台鐵地下化以及台南小巨蛋BOT案等重大建設計畫確定後陸續到位，東區的區域價值將大幅提升，居住品質與發展潛力更顯亮眼，成為自住置產的絕佳選擇。這次《ET即賞屋》節目中，主持人張宇親自開箱近期話題建案「宏福悅」，地段精華、規劃講究，結合製鞋職人精神與建築美學的優質新案，成為東區房市的一大亮點。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

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▲未來捷運藍線、平實轉運站、台鐵地下化以及台南小巨蛋BOT案等重大建設計畫確定後陸續到位。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲《ET即賞屋》主持人張宇親自開箱近期話題建案「宏福悅」。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲「宏福悅」周邊擁有南紡購物中心一二期等完善生活圈。

選房子，地段真的很重要！「宏福悅」基地位處計畫中未來捷運藍線B7、B9站之間，鄰近仁德交流道，無論是南來北往或市區通勤都極為便利，此外，生活機能面向也不容小覷，周邊擁有南紡購物中心一二期，以及即將動工的第三期，加上家樂福、東門商圈、仁和商圈等完善的生活機能，購物、用餐、休閒娛樂一應俱全，讓住戶享有成熟便利的生活環境。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲「宏福悅」建案是由全球第二大製鞋集團—宏福實業旗下的志竤建設所推出。

▲▼顯圖,宏福悅,台南東區,宏福實業,志竤建設。（圖／取自影片）

▲攜手擁有29年規劃經驗的海悅機構。

此次引發高度關注的「宏福悅」建案，是由全球第二大製鞋集團—宏福實業旗下的志竤建設所推出。長年深耕國際製鞋市場的宏福實業，向來以對品質有著嚴謹的堅持，此次攜手擁有29年規劃經驗的海悅機構，將企業對「職人精神」的堅持，轉化為對住宅每一細節的講究，跨足建築領域，選擇從家鄉台南出發，不僅是品牌價值的延伸，也代表台南房市迎來更多以國際思維打造的住宅作品。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲「宏福悅」基地面積達1587坪。

而這次選址台南東區，更展現出開發團隊對居住價值的獨到眼光，「宏福悅」基地面積達1587坪，為東區少見的大尺度開發案，具備三面臨路的開闊條件，鄰近多座大型綠地如仁和公園、崇善公園與巴克禮紀念公園等，創造出城市生活與自然共存的環境優勢，不同於一般強調機能導向的住宅設計，「宏福悅」以「留白」的方式保留生活餘裕，讓住戶在都市核心中，也能享有日常散步、綠意相伴的慢活節奏，這樣的規劃思維，回應了現代人對於生活品質與心理舒適的雙重追求。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲公設部分也是一大亮點，設有迎賓大廳、多功能閱覽空間等。

「宏福悅」規劃三棟地上14層、地下4層建築，共322戶住宅與6戶店面，規模恰到好處，兼顧隱私與社區機能，建築設計由朱益民建築師操刀，結構由張盈智設計，並攜手燈光師林世秉、景觀設計師解子建及海悅機構嚴格監造，從設計到施工的每個細節皆展現高規格水準，公設部分也是一大亮點，設有迎賓大廳、多功能閱覽空間等，強調貼近實用、提升生活價值。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲37坪三房兩衛產品主打格局方正、動線清晰。

此次公開的樣品屋，包括37坪三房兩衛與21坪1房+1空間1.5衛兩種房型，滿足不同家庭結構與生活習慣。37坪三房兩衛產品主打格局方正、動線清晰，玄關區具備收納與落塵機能，不僅實用也營造進門儀式感，公領域採開放式設計，大面落地窗與陽台串連，讓光線與視覺流動感倍增，全室鋪設太格木地板、搭配YKK氣密窗與Low-E膠合玻璃，從材質到隔音節能皆注重居住品質。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲全室鋪設太格木地板，溫暖氛圍自然流露。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲窗戶部分採用YKK氣密窗，打造寧靜舒適的生活環境。

廚衛設備則選用櫻花廚具、TOTO衛浴與高規格五金，簡約中展現質感。主臥採光良好並設有開放衣櫃，次臥空間則具備高度彈性，能依需求規劃成書房、兒童房或客房，是實用與機能兼具的現代家庭配置。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／資料照）

▲21坪的1房+1空間1.5衛房型，強調空間整合與採光優勢。

至於21坪的1房+1空間1.5衛的產品則強調空間整合與採光優勢，客餐廳連結大面窗景，拉高視覺延展感，主臥配置齊全，另一間彈性房則提供更多生活變化，整體規劃靈活、動線順暢，是小家庭或新婚族群也能輕鬆入住的理想選擇，每個細節都顯見建築團隊在設計思維與空間效率上的精準拿捏，呼應當代居住需求的多元樣貌。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲主臥的大窗景提升通風與明亮度。

綜觀區域位置、建設發展與產品規劃，「宏福悅」展現出東區少見的高規格開發格局。台南東區作為長年備受矚目的黃金生活圈，憑藉成熟的生活機能與持續推進的交通建設紅利，包括未來捷運藍線、平實轉運站、台鐵地下化等利多，正吸引一波高資產置產族與換屋族群進駐。此次由全球第二大製鞋集團宏福實業跨界開發，攜手擁有29年經驗的海悅機構，在1587坪稀有大基地上打造優質住宅，地段實力與產品實質兼具的優勢，成為具備長期發展潛力的未來指標。

▲▼宏福悅,台南東區,宏福實業,志竑建設。（圖／取自影片）

▲「宏福悅」展現地段實力與產品實質兼具的優勢。

宏福悅｜正東區核心｜1587坪大基地

投資興建：宏福實業集團－志竤建設股份有限公司
建築代銷：海悅廣告股份有限公司
接待會館：台南市東區仁和路61號
基地位置：台南市東區仁和路&崇善三街
預約專線：(06) 337-6777
瞭解更多：https://reurl.cc/9DLkvj


關鍵字：宏福悅台南東區宏福實業志竤建設

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