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台南東區新案推手超大咖！鞋王X海悅聯手推案

▲▼台南,志竤建設,宏福悅。（圖／宏福悅提供）

▲宏福實業集團於台南正東區核心推出在台首發案「宏福悅」，開發規模超過1500坪，受到市場關注。

圖、文／海悅廣告

自2021年起在《富比士》富豪榜連續蟬連3年的「神秘鞋王」張聰淵，所帶領的宏福實業集團，是年產近2億雙鞋的全球第二大鞋業集團，品牌客戶囊括Nike、Puma、Converse、VANS、Timberland、NorthFace、UGG等知名品牌，隨台商回流潮，決定從傳產跨足地產，在台成立「志竤建設」，布局地產開發，下半年攜手代銷龍頭海悅，雙強聯手，醞釀在台南正東區崇善三街、仁和路推出開發規模超過1500坪的住宅預售案「宏福悅」，吸引市場高度關注。

海悅機構副總經理馬士雄表示，宏福實業集團原本是向海悅購屋的客戶，如今成為海悅的合作夥伴，他對於宏福從數據掌握運動鞋市場潮流走向，對開發新材料樣式的研發投入與設計應用，及成本控管的能力，印象深刻，這些都是台灣一線建商標配的特質。

宏福實業集團旗下志竤建設表示，回流資金若只是不斷買房就很可惜，因為房地產是一個可以長遠經營、回饋故里的事業，「第一案選擇台南，也是因為董事長是台南後壁人，有一份人親土親的感情在」。

為大眾製作好鞋跟蓋好房，是本業與新拓展的房地產事業相通之處，從製造成本與銷售業務角度分析，則是兩種截然不同的運作，在製鞋生產設計代工上，我們不是直接面對客戶，而是藉由上游品牌客戶在全球各市場的潮流趨勢預測報告，預先控管成本，但在房市推案，宏福成了直接面對消費者的品牌，所以要更貼近客戶的需求，才能成就好房子，因此，首度進入台灣房市，選擇有豐富推案經驗的海悅，藉由合作，學習精進房地產的專業。

▲▼台南,志竤建設,宏福悅。（圖／宏福悅提供）

▲宏福實業集團在越南海防的建案「Lakeside Garden」，規劃泳池等飯店級公設，開發相當具有規模。

在台灣能跨界地產的傳產，不是手握大量土地的資產股，就是穩坐國際供應鏈關鍵地位的隱形冠軍，而且宏福在房地產領域也並非「小白」，有在越南成功開發數千坪基地的住宅案，包括泳池、咖啡廳等飯店級公設一應俱全，規劃經驗豐富、實力深厚。

本次跨界在台首發案「宏福悅」，除了兩大品牌強勢聯手引人注目外，基地位在台南正東區核心的地段條件，更是獲得市場高度關注，因為本案所在的仁和商圈，供給釋出相當少，市中心千坪開發規模更是稀有，預計將吸引不少想入主東區門牌的購屋族熱烈詢問。

▲▼台南,志竤建設,宏福悅。（圖／宏福悅提供）

▲「宏福悅」所在的台南正東區，為早期發展商圈，開發完善、生活機能便利，與熱鬧的南紡購物中心僅約10分鐘車距。

瞭解更多「宏福悅」https://reurl.cc/MjG6em

 

關鍵字：台南宏福實業集團志竤建設宏福悅

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