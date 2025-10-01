ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在有許多建案會推出各種公設吸引買氣，但部分設施卻常被嫌棄是雞肋。一名網友就發起討論，有哪些公設是原本不看好，用過卻讚不絕口的；話題掀起熱烈回響，而排名也讓人超意外。

網友在Threads提到，過去覺得「地下室裝Wi-Fi」根本多此一舉，反正停車也才幾分鐘，但安裝半年後，他發現能在車上滑手機，瞬間覺得超級實用。

這讓他不禁好奇，「有什麼大樓公設一開始覺得很廢，實際上使用後，覺得爽度爆表？」根據票選結果，最受歡迎的是「游泳池」（26%）；第二名是「KTV」（19%）；「會議室／閱覽室」和「兒童遊戲室」（13%）並列第三；「健身房」則以6%位於第四；另外，不少人也推薦，冷氣廚餘設備、打牌室、SPA設施等。

▲游泳池（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「游泳池是最好的公設，室內游泳池更好，無論什麼天氣都可以使用」、「游泳池、瑜伽室！小孩放電大人放鬆，如果社區的大家都不愛用就直接包場了，心得是公設不用多，符合生活型態最重要」、「KTV室，搬進來前想說拜託誰會去，不好意思...搬進來的時候，每個周末自己唱到爆」、「泳池最讚了」、「管理室的冷凍庫」、「游泳池+1，大家都說不要買游泳池的大樓，但實際入手後，本來沒有游泳習慣的都愛上」、「健身房吧！發現其實沒什人會去，可以自己去那邊用好久的跑步機，好爽」、「大廳冷藏／冷凍庫，可以代收冷藏宅配真的佛心，原本覺得會很多人惡搞不去拿，但物業好好管其實很方便。有陣子都上網訂肉和菜，根本不用去超市」。

