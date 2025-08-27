農曆7月「出遊住宿10大禁忌」！命理師喊：房間聖經被翻開快換房

▲民俗專家楊登嵙列出旅遊住宿10大禁忌。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

農曆七月適逢還在暑假期間，不少人仍會與家人在此時規劃旅行，而出門旅遊總是需要入住飯店或民宿。命理師楊登嵙就提醒，在農曆七月期間入住飯店或民宿時，有一些民俗禁忌需要注意，以確保旅程平安順遂。

農曆鬼月旅遊住宿十大民俗禁忌，分述如下：

1.進房先敲門

為了提醒房間內的好兄弟，入住房間前最好先敲門三下，靜待數秒後再開門，進房門的時候要說聲：抱歉！打擾了！對不起！之類的問候語。除了表示尊重之外，禮貌說抱歉，比較不會受好兄弟干擾。也可以避免飯店誤分配房間，產生房間內真的有其他房客的窘境。

2.進房要側身

入房前先敲門外，記得要「側身」入房，讓好兄弟出來，不然可能會被好兄弟迎面撞上。

3.進廁先沖水

先將廁所的燈及抽風機都先打開，提醒好兄弟之外，最好也要在使用前就把馬桶的水都沖掉，藉此除去看不見的陰穢之物。

4.不選邊間房

鬼月的時候盡量不要住乏人問津的旅館，選擇訂房時也不要選「邊間房」。邊間房型距離電梯較遠，入住率較低，容易聚陰，尤其是體質敏感者，最好盡量避開邊間房型。

5.不全部關燈

夜間睡覺時，不要關掉全部的燈，要保留一盞小燈以增加陽氣，若燈光會導致無法入眠，可以保留廁所的燈光。此法除了可以避煞，也方便半夜起床上廁所。

6.睡覺前拍枕頭

睡覺前拍枕頭，如同進房門要敲敲門，拍拍枕頭、床單、棉被，同樣也有提醒好兄弟的意味。

7.不要獨自睡雙人床

若是單人睡雙人床，或是雙床房型，但只使用一張床，最好避免選擇靠牆的床位，並且把未使用的枕頭與棉被都弄亂，或是將行李放上空床位，避免吸引好兄弟同床。

8.鞋尖要朝外

晚上睡覺時，不可以將雙腳鞋尖朝向床鋪，鞋尖要背向床鋪，最好是一正一反或任意亂擺，讓好兄弟無法穿您的鞋或算出有多少人，穿了您的鞋好兄弟就容易上您的身。

9.注意房內的聖經

飯店內的床頭抽屜或桌上，往往會為住客準備《聖經》、《可蘭經》、《佛經》等宗教讀物，若是入住時發現已經是翻開的，有可能是翻開鎮好兄弟用，千萬不要把聖經蓋回去，會減低鎮宅的功能，讓好兄弟對你有負面影響，最好要求換房以求安心。

10.注意房間內異常狀況

注意房間內的異常狀況，例如發生電器異常開關、燈光閃爍、房間發出異味、有不明雜音等情況，除了是房間設施真的損壞，也可能是好兄弟所為，最好盡快向櫃檯反映，並要求換房間。