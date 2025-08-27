新北預售屋實價登錄：板橋Q2申報451件「成交97.5億元」

▲板橋區Q2申報451件，成交總金額97.5億元。（示意圖／記者項瀚攝）

記者許凱彰／新北報導

新北市114年第2季預售屋實價登錄，共計揭露2319件，總成交金額484.3億元，各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多行政區為板橋、新莊及林口 (增加261、178及146件)，而中和及三重交易件數減少最多(減少412及105件)。統計全市交易量板橋區申報451件、成交總金額97.5億元，位全市之冠。

新北地政局地價科科長蕭湘君表示，分析114年第2季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價區間為70萬元以上，區間占比為70%，而60萬至70萬元區間占比居次，為24.6%；成交總價區間則以1500萬至2000萬元為主流，占比30.8%。其他非屬蛋黃區之行政區以每坪單價50萬至60萬元區間為最大宗，整體占比為35.6%；總價部分以1000萬至1500萬元為大宗，占比37.1%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價以中和區85萬元居首，板橋區、三重區及新店區分別以78.8萬元、76.4萬元及71.6萬元緊追在後，其次為新莊區、林口區及土城區，每坪單價63.4萬元至69.8萬元，最後則為淡水區，每坪單價為41.2萬元。

除此之外，分析成交均價上漲原因，中和區第2季交易位於捷運永安市場站成交案例增加，交易單價達每坪101至122萬元，第１季集中在連城路與錦和路路口，每坪單價約70至88萬元；新店區第2季交易案例主要在新和國小站附近，交易單價每坪約60至70萬元，上季則交易集中在安康路二段，每坪單價約50至56萬元。

林口區、三重區成交均價則分別下跌5.9%及4.6%，分析下跌原因第2季林口區交易主要集中新市鎮外圍交易單價較低之預售屋建案，成交區間為每坪約53至75萬元，上季交易集中在林口新市鎮內文化三路一段，每坪約63至80萬元；三重區第2季集中在二重疏洪道左岸重劃區，成交區間為每坪約65至80萬元，而上季交易集中在舊市區信義公園附近，交易單價區間為每坪約70至83萬元，致成交均價下跌。

至於114年第2季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報47案，總戶數5900戶，代銷總金額為875億元。第2季申報總戶數新莊區1367戶居冠，中和、三重、板橋、鶯歌、林口、土城、淡水區等亦屬熱絡，8個行政區申報總戶數4872戶約占全市比率82.6%。