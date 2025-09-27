30歲砸千萬買房　大馬女控訴：我名下的房產，連我自己都進不去

▲女子控訴，花費130萬令吉買房，但如今卻拿不到房屋使用權，「我名下的房產，連我自己都進不去！」（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名30歲林姓女子控訴，她當初參與「租金回酬保證」（GRR）投資計畫，總計花費130萬令吉（約新台幣1000萬元）買下一間房子，業者承諾每年可獲得最高12%的回酬，怎知簽署指定授權書後，不僅拿不到房屋使用權，承諾的租金回酬一拖再拖，每月還得自行繳納房貸，損失慘重，「我名下的房產，連我自己都進不去！」

星洲網、中國報報導，這批65名投資客在知名旅遊勝地投資69間房產項目，開發商承諾投資者每年都能有8%至12%的高回酬，但投資人事後才發現簽署授權書的對象並非開發商，而是其委託的第三方公司，且第三方公司每次都會拖欠回酬。此外，投資人也發現這間公司並無資產，疑似未按2016年利息計劃法令向大馬公司委員會註冊租金回酬計劃。

30歲行政人員林女就是其中一名投資者，她稱，當初基於信任，她便貸款70萬令吉買下一間房子，總花費約130萬令吉（約新台幣1000萬元），「我買房後，不僅多次被阻止進入我自己的房子，還不被允許瞭解房屋相關事宜，一切都被開發商『自己人』掌控｣，且開發商承諾的回酬也一直拖欠。

另一名37歲水果店老闆蔡先生也說，當初花費57萬令吉（約新台幣438萬元）買房，結果在居民大會上完全沒有發言和投票權。41歲銷售人員譚先生則因為回酬經常延遲發放，導致他必須自掏腰包先支付房貸，搞得他超出預算，連帶相信他的弟弟也跟著買房，結果兩人都面臨相同的困境。

由於擔心會有巨大損失，這批投資客向大馬國際人道主義組織（MHO）投訴。組織總秘書希桑慕丁指出，投資人是被「零頭期款」、「租金回酬保證」、「9年利潤分享」、「世界級酒店管理」等誘因所吸引，「由於已經簽署指定授權書，導致9年內沒有任何房屋使用權」，且部分投資人被迫透過多種途徑施壓才能拿到回酬。