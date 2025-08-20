租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

▲愛買忠孝店將結束營業。（圖／翻攝自信義區三兩事）

經營25年的愛買忠孝店，因租約到期以及都更因素，將於9月30日結束營業，即日起推出全館出清回饋，消息一出讓在地居民不捨「20多年的回憶沒了」。另外，愛買忠孝店熄燈後，全台剩13間門市，台北市僅剩景美店。

地方社團「信義區三兩事」這兩日有多位網友爆料愛買忠孝店要熄燈，「本人是愛買裡面鐵板燒的店長，由於之前愛買想要撤出信義區，本來地主說要和我們繼續續約，但是今天收到通知，只剩B1幾間商店、由於不符合商業利益，所以決定九月底就不跟我們續約了」、「雖然社團早先已有貼文預告：愛買忠孝店即將結束營業，只是每次問起店員，都是三緘其口不予證實，直到今天信箱收到傳單通知，方才確認此說法無誤。」

貼文讓不少在地人震驚，「…附近只剩家樂福超市了」、「我當兵前第一份工作，裡面的麵包課，充滿回憶的愛買再見了」、「每週都要去的地方沒了」、「不是吧！唯一離我家很近的大賣場耶」、「這裡的產品真的很多樣化，品牌又多種選擇，收掉真的很可惜。」

愛買忠孝店自2001年9月28日開業以來，已經營25個年頭，期間為因應市場通路及消費者購物模式，歷經多次改裝與服務升級，然而最終因租約到期及都更，與營運方向不符，將於9月30日正式結束營業。愛買量販強調，目前已啟動完整的員工安置與轉調計畫，並依法保障勞工權益與相關福利。另外，愛買未來仍會積極推出展店計劃。