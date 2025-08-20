ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

經營逾23年！金石堂北大店熄燈　店家曝「1願望」：延續我們故事

三峽北大特區的金石堂書店熄燈。（圖／Google Map）

▲三峽北大特區的金石堂書店將熄燈，9月20日是最後一天營業。（圖／Google Maps）

圖文／CTWANT

新北三峽北大特區的金石堂書店在當地經營逾23年，如今店家宣布熄燈，下月20日是最後營業日，這也讓不少三峽人不捨，紛紛留言表達感謝。店家也喊話老顧客1願望，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家。」

金石堂北大店在臉書社團「iBeta 愛北大」發表溫暖宣言，謝謝這23年半以來三峽鄉親朋友的陪伴，他們在三峽的一角，用紙張與墨香陪伴許多人的閱讀時光，「每一本書，都是一段旅程；每一次相遇，都是一份緣分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金石堂北大店指出，9月20日要畫下句點，他們的故事要在這暫時落幕，「感謝你們在這些日子裡，和我們一起翻開無數頁故事，分享笑聲、眼淚與思考。雖然書店的燈光將要熄滅，但文字與記憶會一直亮在我們心中。」

金石堂北大店也不忘向老顧客喊話，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家，讓它在你的生活裡，繼續延續我們的故事。」，也謝謝大家讓小書店有不平凡的一生。

貼文一出，不少人紛紛留言「好可惜」、「太難過了，從在恩主公旁邊開店買到現在」、「這幾天一定再回去買買逛逛」、「金石堂又一家老店收起來了」、「怎麼會這樣」、「會不會是店租太貴呢」、「小時候第一次鋼筆就去你們那邊買的」。

延伸閱讀
為女慶生1／獨家直擊粿粿神隱月餘首曝光　拎蛋糕攜女返新家慶3週歲
婚後須當全職太太！男友只給10萬家用　年薪300萬女陷兩難：只能分手？
原始連結

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

批買賣雙方「自我感覺良好」　顏炳立：成交是不可能的任務

台灣房市在長達多年的多頭後，面臨急凍挑戰。戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「2025年的市場氛圍冷清，年度主題曲只能以《最後的火車站》來形容，包括買方縮手、賣方惜售，雙方都是6個字『自我感覺良好』，而仲介淪為阿湯哥，每天都是不可能的任務。」

3小時前

經營逾23年！金石堂北大店熄燈　店家曝「1願望」：延續我們故事

新北三峽北大特區的金石堂書店在當地經營逾23年，如今店家宣布熄燈，下月20日是最後營業日，這也讓不少三峽人不捨，紛紛留言表達感謝。店家指出，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家。」

3小時前

上半年解約件達去年7成　3區量體衝高

2025年上半年，全台預售屋解約案件累計達1339件，已經達到2024年全年總數1851件的7成以上。在六都之中，台中市、桃園市、高雄市名列前三，顯示過去房價快速上漲的地區，市場修正壓力劇增，信義房屋專家認為這波解約比例仍低於2％，屬於相對有限的範圍。

4小時前

擴大基地開大招！　中和都更案納入「不符資格9層華廈」

都更整合困難，雙北基地近千坪的都更案相對少數，但中和指標案僅靠1年多就整合成功。建商業者分享該案背後有趣的故事，原來基地規模僅600多坪，但併入了一棟屋齡僅10多年、不符都更資格的9層華廈，相當罕見。

5小時前

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

儘管台灣房市現階段買氣低迷，日本規模最大的地產開發商三菱地所株式會社卻逆勢操作，首度插旗南台灣住宅市場，攜手郡都集團合作開發漢神百貨附近新案「郡都大成」，該案總投資額30億元，預計9月正式公開銷售，外界預估，開價將站上5字頭。

6小時前

租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

經營25年的愛買忠孝店，因租約到期以及都更因素，將於9月30日結束營業，即日起推出全館出清回饋，消息一出讓在地居民不捨「20多年的回憶沒了」。另外，愛買忠孝店熄燈後，全台剩13間門市，台北市僅剩景美店。

6小時前

訂3人房來9人！顧客拒補差額...還洗1星負評稱「親子不友善」

花蓮某民宿業者控訴，有客人預訂完3人房後，一直拒絕與他們聯繫，等到入住當天，人數竟從3人變成9人，不僅拒絕補差額，還當眾咆哮「難不成要讓其他人在外面流浪嗎！」事後更在Google評論留1星負評，讓業者感到相當傻眼。

7小時前

鶯歌餘屋賣壓暴增47%！　中和反降13%去化最順暢

觀察央行第七波打炒房前後，新北市各區的5年內新成屋待售量，鶯歌增加261戶，大幅增加47%。中和則減少了198戶，減少13%，為新北市銷售去化最理想的區域。

7小時前

突破「演算法」限制精準投放，房屋刊登3天成交！

在數位廣告充斥的時代，近期房仲業者透過分眾傳媒的社區螢幕廣告，刊登短短3天就簽約成交，為產業投下震撼彈。這場成交案例絕非巧合，而是分眾傳媒獨有的「AI社區直達」策略—突破演算法，直接滲透到物件周邊居民的日常生活圈。

7小時前

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名私校接手

台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息，不過據了解，該幼兒園應是同業之間轉手，致電該幼兒園，對方僅禮貌回應「不接受採訪」，不過房仲認為，以目前景氣以及該土地使用效率，對建商沒有吸引力。

7小時前

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

限貸困境未解　貸款戶曝銀行新招..

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價..

愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚..

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

ETtoday房產雲

最新新聞more

批買賣雙方「自我感覺良好」　顏..

金石堂北大店熄燈　店家曝「1願..

上半年解約件達去年7成　3區量..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣..

愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚..

訂3人房來9人！顧客拒補差額還..

鶯歌餘屋賣壓暴增47%！　中和..

精準投放房屋刊登3天成交

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366