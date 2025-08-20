經營逾23年！金石堂北大店熄燈　店家曝「1願望」：延續我們故事

▲三峽北大特區的金石堂書店將熄燈，9月20日是最後一天營業。（圖／Google Maps）

圖文／CTWANT

新北三峽北大特區的金石堂書店在當地經營逾23年，如今店家宣布熄燈，下月20日是最後營業日，這也讓不少三峽人不捨，紛紛留言表達感謝。店家也喊話老顧客1願望，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家。」

金石堂北大店在臉書社團「iBeta 愛北大」發表溫暖宣言，謝謝這23年半以來三峽鄉親朋友的陪伴，他們在三峽的一角，用紙張與墨香陪伴許多人的閱讀時光，「每一本書，都是一段旅程；每一次相遇，都是一份緣分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金石堂北大店指出，9月20日要畫下句點，他們的故事要在這暫時落幕，「感謝你們在這些日子裡，和我們一起翻開無數頁故事，分享笑聲、眼淚與思考。雖然書店的燈光將要熄滅，但文字與記憶會一直亮在我們心中。」

金石堂北大店也不忘向老顧客喊話，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家，讓它在你的生活裡，繼續延續我們的故事。」，也謝謝大家讓小書店有不平凡的一生。

貼文一出，不少人紛紛留言「好可惜」、「太難過了，從在恩主公旁邊開店買到現在」、「這幾天一定再回去買買逛逛」、「金石堂又一家老店收起來了」、「怎麼會這樣」、「會不會是店租太貴呢」、「小時候第一次鋼筆就去你們那邊買的」。

延伸閱讀

▸ 為女慶生1／獨家直擊粿粿神隱月餘首曝光 拎蛋糕攜女返新家慶3週歲

▸ 婚後須當全職太太！男友只給10萬家用 年薪300萬女陷兩難：只能分手？

▸ 原始連結