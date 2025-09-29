房客欠租拒搬！還反控房東害他洗冷水澡　求償7.4萬結果曝

▲高雄鄧男欠租拒搬，還反控房東讓他長期洗冷水澡。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

高雄一名鄧姓男子向房東梁女承租房屋，但鄧男控訴，入住後發現熱水器、瓦斯管線異常，無法正常使用，屢催房東修繕未獲置理，導致他長期洗冷水澡；此外，廁所馬桶座蓋搖晃，也導致他無法安全使用，據此提出精神求償5萬元，並同時要求梁女返還押金2萬4000元，合計共7萬4000元。高雄地院法官審理後，認為鄧男積欠房租未繳，且租約到期後還拒不遷出，因此駁回鄧男請求，判房東梁女免賠。可上訴。

判決書指出，鄧男控訴他於112年9月向梁女承租位於高雄市某區16樓的房屋，約定租期為一年、每月租金1萬2000元，簽約當日給付梁女押金2萬4000元。未料鄧男入住後，112年10月即發現熱水器水管漏水、瓦斯管線阻塞、瓦斯爐開關異常，致無熱水可用，屢催房東修繕均未獲置理，不得已只能長期洗冷水澡，導致他頭痛就醫，受有精神上痛苦，求償5萬元。此外鄧男還控訴，衛浴馬桶座蓋搖晃、安裝不固，導致他無法安全使用，房東經通知後亦未改善，有債務不履行情事，而租約屆滿後，房東自應退還押金2萬4000元，但梁女卻拒不退還，因此提告請求返還，合計共7萬4000元。

對此梁女則反駁，鄧男自113年8月起即未繳納租金，經她於同年9月以存證信函催告繳納，並表明系爭租約到期不再續約之意，雙方於113年10月租期屆滿後，即無租賃關係存在，鄧男自113年10月起無權占用系爭房屋迄今，已由梁女另訴請求遷讓房屋，並以押金扣抵鄧男積欠之113年8、9月租金，已無可資返還押金，因此請求法官駁回鄧男之訴。

高雄地院法官審酌，發現該屋瓦斯管線定期檢查結果均合格，無使用異常情形，瓦斯公司也函附紀錄表，在鄧男入住期間，每月瓦斯使用度數狀況穩定，確實有持續使用之事實，且堪認屋內使用自來瓦斯作為能源的熱水器、瓦斯爐均處於可使用狀態；而廁所馬桶安裝不固一事，梁女113年4月接獲通知後，已請水電師傅前往檢修，係鄧男位於約定時間到場，且一直無法聯繫上，鄧自不能執此認定房東未盡修繕義務。綜上，法官認定鄧男不但欠租，且租約期滿還拒不遷出，請求精神撫慰金、返還押金為無理由，予以駁回。全案可上訴。