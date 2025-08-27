ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

李強出手！喊「有力措施」救房市　專家：急迫性升級

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

▲房價連20月下滑！李強喊話：採取有力措施。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

中國國務院總理李強18日主持國務院第9次全體會議，強調將採取有效措施穩定房地產市場。李強同時提到，政府會結合城市更新，推進城中村和危舊房改造，釋放改善性住房需求。對此，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，李強此次明確提出「採取有效措施」，顯示政策具有緊迫性和主動性，後續房市政策將更積極。

嚴躍進分析，去年第4季至今年第1季，房市呈現明顯回暖，持續約半年；但自今年第2季起，市場壓力逐步增大。58安居客研究院院長張波認為，短期市場仍有波動，但長期趨勢不變，政策需從供需兩端同步調整。

供給端可透過專項金融工具和預售資金監管優化，緩解房企資金壓力，並鼓勵房企加快轉型，增加綠色建築與適老化住宅供應。需求端則可提供信貸支持、降低購房門檻與交易成本，對二套及以上購房者提供更大利率下降空間，並延續契稅、增值稅等優惠措施，減輕購房者負擔。

業內人士則認為，相較今年6月會議提出「更大力度穩房市」，此次使用「採取有效措施」表述，顯示政策更積極，未來更多城市將跟進落實相關房地產措施。

根據中國國家統計局資料，7月一線城市新房價格同比下滑1.1%，降幅較6月收窄0.3個百分點，自2023年12月以來已連續20個月負增長。二、三線城市新房價格分別下跌2.8%與4.2%，降幅也略收窄，顯示市場回暖仍需政策支持。

