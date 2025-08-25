嘉義、桃園、台中爛尾樓連環爆！內政部急出手

機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！ 投標截止時間曝 桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於 114 年 9 月 22 日上午 10 時進行機場捷運 A21 站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。有意參與投標者需於當日上午 9 時前，將相關文件寄至「桃園郵政第 7-107 號信箱」，以免錯失機會。