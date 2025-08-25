嘉義、桃園、台中爛尾樓連環爆！內政部急出手

▲內政部將強化預售屋履約擔保機制，保障購屋民眾權益。（圖／內政部地政司，下同）
記者董美琪／綜合報導
近期嘉義、桃園與台中陸續傳出預售屋停工案件，引發購屋者關注。內政部21日表示，將於下週預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載條文」修正草案，強化履約保障，草案內容將送行政院消保處審議。
內政部21日舉行部務會報後召開記者會，常務次長吳堂安、地政司長林家正與國土署長吳欣修出席說明。林家正指出，嘉義鉅泓建設、桃園高田營造及台中合總建設近期均發生建案停工，內政部已督促地方政府協助受影響購屋者，並請信託銀行暫停動支已繳價金。他表示，目前高田營造與合總建設案件已有續建或接手廠商。
為保障消費者權益，內政部此次修法重點針對「不動產開發信託」與「價金信託」兩種信託方式，約占全國建案52%。林家正說明三大修正方向：一、購屋款必須專款專用於工程，避免早期挪用；二、契約須明列信託專戶名稱與帳號，買方可直接匯入，降低資金被建商挪用風險；三、簽約時提供信託權益說明書，讓民眾充分了解履約保障內容，並提醒簽約前審慎評估風險。
他補充，一般預告期為兩個月，但這次修法攸關消費者權益，預告期將縮短，公告後即送行政院審查。為協助購屋者掌握契約重點，內政部將與不動產公會及消保團體合作編製「預售屋購屋手冊」，說明契約條款、貸款責任及履約保障制度，提高消費者風險意識。
