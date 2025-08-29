ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

內湖老厝8500萬成交！　屋齡109年卻比新屋搶手

▲▼內湖罕見109年老宅8500萬成交，位在康寧路一段156巷，建物僅約20.5坪。（圖／翻攝自Google Maps）

▲內湖罕見109年老宅8500萬成交，位在康寧路一段156巷，建物僅約20.5坪。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

台北市傳出罕見高齡建物成交案例。住商機構觀察，今年4月內湖康寧路一段156巷一處屋齡達109年的老宅，以總價8500萬元成交，折算土地單價每坪約69萬元，買方為建商。這也是內湖區唯一屋齡破百的實價登錄紀錄，更在60年以上老屋中創下最高成交總價。

根據實價資料，該建物坪數約20.5坪，土地面積達123.1坪。住商不動產內湖加盟店店東蕭昆霖指出，該地屬住二用地，雖位於小巷弄底，但擁有山景優勢，且車程五分鐘即可抵達捷運內湖站。若改建為新案，市場行情仍有望突破每坪九字頭。

進一步觀察，今年截至目前，台北市還有三筆高齡透天成交，分別位於北投溫泉路、士林格致路與萬華西園路一段，屋齡介於90至103年，成交總價僅落在460萬至2418萬元，屬於低總價型產品。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，高齡透天的買方多以土地再利用為考量，康寧路案例就是典型的資產開發型交易。而部分老商圈店面雖屋齡偏高，但因能穩定帶來租金收益，仍具吸引力。

賴志昶認為，台北市高屋齡物件的市場定位已逐漸形成，買方關注的並非老屋現況，而是稀缺土地的再開發機會。隨著北市素地愈發稀少，捷運周邊或熱門商圈的老宅，將愈來愈以地價支撐交易價格，這類產品也將在市場上走出獨特的發展路徑。

關鍵字：都更內湖房產雲

