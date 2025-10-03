明明寫1坪40萬！買家一問「要56萬元」傻眼了　房仲曝真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

房市資訊透明化，本意是要讓買方更快掌握行情，但數據呈現方式不同，卻常讓人產生誤解。臉書粉專「好棒棒房仲日常-阿偉」分享帶看經驗，一名客人原以為社區行情僅一坪40萬元，結果與房仲口中的「56萬元」差距過大，當場質疑價格有誤，直到房仲解釋其中差異，才化解誤會。

房仲阿偉回憶道，當時帶看結束後，客人便笑著問他，「你知道這社區，最近成交多少嗎？」由於他事前查過成交資料，於是立刻回答一坪56萬元；沒想到，客人連忙掏出手機，直呼「怎麼可能啦！上面寫著一坪40萬！」

阿偉解釋道，不少房市平台採用「總價除以總坪數」的方式計算，包含車位面積，因此單價被壓低；但若將車位獨立拆出，房屋本身的單價才更接近實際成交水準，「這種事其實我們也看多了，但每次還是會替客人覺得可惜，滿心期待撿便宜，結果發現資訊顯示的方式不同，心情難免落差很大。」

他強調，房仲不只是「帶看開門」，更重要的是用經驗協助買方解讀市場資訊，避免因誤解而做出錯誤判斷，「資訊透明，是建立信任的第一步。」

不少網友看完也直呼，「車位與房子坪數拆開來算較合理，蠻多房仲都是直接權狀下去算」、「我覺得他應該是故意裝傻」、「買方要拆開算才不會被呼攏，畢竟，人住的跟車住的能一樣嗎？」「很多人都不知道的常識」、「感覺是很故意不改，故意誤導買方」。