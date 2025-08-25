ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽旅真實答案」CP值爆：沒時間做別的

▲▼摩鐵,汽車旅館,汽旅,開房,透明玻璃,廁所,洗澡,浴室,飯店。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲不少人直言，汽旅CP值真的高。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友直言，印象中若有人去汽旅，她就會聯想到壞壞情節，實在想不透單純入住能幹嘛。文章掀起討論，不少人大推便宜CP值高，原因像是泡澡、出差休息、停水借洗澡、唱KTV、拍照甚至辦派對。至於「純聊天、單純睡覺」的經驗也有人現身說法，「真的有，我有2次都沒做！」

一名女網友在Dcard直白發問，自己心中一直有個疑惑，「去汽旅真的會有人不打砲的嗎？」她坦言，只要聽到有人去汽旅就會跟壞壞的情節連結在一起，且好奇單純去汽旅的話，在裡面能做什麼呢？

文章一出，一票人紛紛分享，「出差啊，可以停車，車上東西也不怕被偷」、「家裡沒浴缸，所以去汽旅泡澡的人」、「夜唱完早上回家，忘記帶鑰匙，太累了就開了汽旅休息三小時」、「曾經家裡停水去汽旅洗澡」、「進去開派對、唱KTV、吃大餐啊」、「旅館比攝影棚便宜，所以去旅館拍」。

其中還有網友直言CP值高，汽旅便宜且設備多元，「傻瓜，台灣住宿CP最高的就是汽車旅館了，帶小孩去那跑來跑去，最少會有大浴缸，好一點的有游泳池，我就問：哪個飯店有私人園景、游泳池、KTV？」「比大多商旅便宜，還不用找車位，有的還附早餐，只要慎選不要出過人命或吸毒的就好」

不少網友更直言，去汽旅是為了打砲，是眾人的刻板印象，「我啊！去旅館純聊天，然後被封鎖」、「真的有，我有2次都沒做」、「有！對方不想要，那就算囉，平常心睡覺」、「我啊！心情低落找男友去，洗完澡舒服地抱抱、睡個覺充電一下，就只是單純想充電，沒有要色色」、「我和我先生因為夏天太熱，且到處都是人，就去汽旅泡澡、點外送、看電影，一下子兩小時就過了，沒時間做別的」。

關鍵字：汽旅汽車旅館設施打砲壞壞情侶ktv浴缸

